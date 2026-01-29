'बिहार में नल-जल मिशन का डेटा हमारे पास नहीं...', केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताई वजह

संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान नल जल मिशन से लेकर पोस्टल पेमेंट बैंक तक, सांसदों ने जनता से जुड़े अहम विषयों पर सवाल पूछे. बिहार के महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने नल जल मिशन की प्रगति और बिहार में इस योजना की प्रगति को लेकर प्रश्न पूछा.

और पढ़ें

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सिग्रीवाल के प्रश्न का जवाब केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने दिया. केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बिहार की सरकार अपने पैसे से काम कर रही है. बिहार की सरकार ने इस योजना के तहत बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने बिहार में नल से जल के आंकड़े अपने पास उपलब्ध नहीं होने की बात कही और इसके पीछे की वजह भी बताई.

मंत्री पाटिल ने कहा कि बिहार ने इस मिशन में हिस्सा नहीं लिया. इसलिए बिहार का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार में नल से जल को लेकर वहां की सरकार डीपीआर तैयार कराकर अपने पैसे से काम करा रही है. उसमें हमारी सहभागिता नहीं है, इसलिए इसका डेटा हमारे पास नहीं है.

जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों तक पहुंचे नल जल को लेकर सप्लीमेंट्री प्रश्न किया. इसके जवाब में सीआर पाटिल ने यह बात दोहराई कि हमारे पास डेटा नहीं है. इस पर स्पीकर ओम बिरला ने आसन से उन्हें टोका. स्पीकर ओम बिरला ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचे नल-जल के डेटा का जिक्र किया, जो लिखित जवाब में था.

Advertisement

इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पूरे देश का डेटा है, बिहार का नहीं. महाराष्ट्र के पालघर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के सवाल पर केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने लोकसभा में यह जानकारी दी है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है. उन्होंने समुद्र किनारे एयरपोर्ट बनाने के सवाल पर कहा कि इसके लिए सर्वे करने के बाद क्लीयरेंस लेना होता है. उसके बाद ही हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे.

वहीं, राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सांसद संजय यादव ने इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की बिहार में कवरेज को लेकर प्रश्न पूछा. इस प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जहां बैंकिंग की कवरेज नहीं है, उन गांवों में सेवा पहुंचाना हमारा लक्ष्य है. हम उन गांवों पर फोकस नहीं कर रहे, जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं.

---- समाप्त ----