कृषि बिल पर मोदी सरकार ने अखबार में दिए विज्ञापन, ‘वन नेशन वन मार्केट’ पर बरसे चिदंबरम

कृषि बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में आर-पार की जंग छिड़ गई है. हंगामे के बीच बिल तो पास हो गया है लेकिन विपक्ष अब भी इसे वापस लेने पर अड़ा है. दूसरी ओर सरकार की ओर से किसानों को चेताया जा रहा है कि विपक्ष की बातों में ना आएं. इसी कड़ी में आज केंद्र सरकार की ओर से देश के प्रमुख अखबारों में कृषि बिल पर विज्ञापन दिया गया है, जिसमें किसानों से झूठ से बचने की सलाह दी गई है.

इन सभी विज्ञापनों में कृषि बिल को लेकर फैले भ्रम या विपक्ष के द्वारा किए जा रहे दावे के मुकाबले सरकार ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर के साथ उनका कथन भी दिखाया गया है.

सरकार के इसी विज्ञापन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने हमला बोला है. चिदंबरम ने ट्वीट में लिखा कि सरकार ने कृषि बिल पर विज्ञापन निकाले हैं, जिसमें दावा किया गया है कि वन नेशन, वन मार्केट किसानों को आजादी देगी. देश में 85 फीसदी किसान छोटे हैं, जिनके पास बेचने को काफी कम फसल है. ऐसे में अगर उन्हें कुछ बेचना है तो एक नहीं, बल्कि हजारों मार्केट चाहिए.

85 per cent of farmers are small farmers with little surplus to sell. If they have to sell the few bags of paddy or wheat, they need ‘Many Thousand Markets’ all over the country, not One Market