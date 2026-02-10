scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जनरल नरवणे की किताब पर विवाद बरकरार... पब्लिशर पैंग्विन ने 24 घंटे में दूसरी बार दी सफाई

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है, जब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर जनरल नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब के प्रसार को लेकर एफआईआर दर्ज की है. यह एफआईआर उस खबर के बाद दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास पूर्व सेना प्रमुख की एक अप्रकाशित किताब की कॉपी मौजूद है.

Advertisement
X
राहुल गांधी संसद के बजट सत्र के दौरान पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम नरवणे की अप्रकाशित किताब की कॉपी दिखाते हुए. (File Photo: PTI)
राहुल गांधी संसद के बजट सत्र के दौरान पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम नरवणे की अप्रकाशित किताब की कॉपी दिखाते हुए. (File Photo: PTI)

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ को लेकर बढ़ते राजनीतिक और कानूनी विवाद के बीच पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने 24 घंटे के भीतर दूसरा स्पष्टीकरण जारी किया है. प्रकाशन संस्था ने साफ किया है कि यह किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है.

अपने ताजा बयान में पेंगुइन ने कहा कि किसी किताब की घोषणा, प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होना और उसका औपचारिक रूप से प्रकाशित होना तीन अलग-अलग चीजें हैं. कंपनी ने स्पष्ट किया कि किसी किताब को तभी प्रकाशित माना जाता है, जब उसे आधिकारिक रूप से रिलीज कर दिया जाए और वह रिटेल प्लेटफॉर्म पर खरीद के लिए उपलब्ध हो.

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है, जब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर जनरल नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब के प्रसार को लेकर एफआईआर दर्ज की है. यह एफआईआर उस खबर के बाद दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास पूर्व सेना प्रमुख की एक अप्रकाशित किताब की कॉपी मौजूद है. बताया जा रहा है कि इस किताब के प्रकाशन के लिए रक्षा मंत्रालय (MoD) की मंजूरी आवश्यक है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब को लेकर फिर नए दावे किए हैं. (Photo: PTI)
क्या नरवणे की किताब पर ‘टकरा' रहे हैं पब्लिशर पैंग्विन के दो ट्वीट?
General mm naravane book controversy and imran masood's criticism on delhi police fir
जनरल नरवणे की किताब पर विवाद को लेकर क्या बोले इमरान मसूद?
केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला (Photo: PTI)
'पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे', नरवणे की किताब को लेकर सरकार पर राहुल का हमला
Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi speaks to the media, as he shows a copy of the unpublished
'नरवणे की किताब न छपी, न बिकी', FIR के बाद पेंगुइन पब्लिकेशन का बयान
Former Army chief General MM Naravane
जनरल नरवणे की किताब कैसे हुई लीक? दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच
Advertisement

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी सामने आई थी कि ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ नाम की किताब की प्री-प्रिंट कॉपी सक्षम प्राधिकरण की अनिवार्य मंजूरी के बिना प्रसारित की जा रही है. पुलिस के अनुसार जांच में यह पाया गया कि इसी शीर्षक की टाइपसेट पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है. साथ ही कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर किताब का तैयार कवर इस तरह प्रदर्शित किया गया, जैसे वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में स्पेशल सेल में केस दर्ज कर लिया गया है और कथित लीक या बिना अनुमति प्रकाशन से जुड़े पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. यह मामला पिछले हफ्ते राजनीतिक रंग ले गया था, जब राहुल गांधी संसद परिसर में इस किताब की कथित कॉपी दिखाते नजर आए थे. इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ और बजट सत्र के शेष समय के लिए आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया.

सोमवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देने के लिए लोकसभा में इसलिए नहीं आए, क्योंकि वे जनरल नरवणे की किताब से जुड़े मुद्दे से डरे हुए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement