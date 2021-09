दिल्लीः एयर इंडिया के एक विमान में दिखीं चीटियां, रद्द हुआ टेकऑफ, विमान में सवार थे भूटान के प्रिंस

राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक अजीब वाक्या सामने आया. यहां एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-111) का टेक ऑफ रद्द करना पड़ा. दरअसल, विमान के बिजनेस क्लास में चीटिंयां दिखने पर विमान का टेक ऑफ रद्द कर दिया गया.

इस विमान को लंदन के लिए उड़ान भरनी थी और विमान में भूटान के राजकुमार भी सवार थे. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मामला सामने आने के बाद विमान बदल दिया गया जिससे कि किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े.

London bound Air India (AI-111) flight aborted take-off at Delhi airport after swarm of ants found in business class. Prince of Bhutan was on board. Later Air India changed the aircraft.