लोकपाल के लिए अब नहीं खरीदी जाएंगी 5 करोड़ रुपये की BMW कारें, रद्द हुआ टेंडर

लोकपाल ने BMW कारों की खरीद के लिए निकाला गया टेंडर आखिरकार रद्द कर दिया है. भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. बताया गया कि दो महीने पहले सात लग्जरी बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद के लिए जारी टेंडर रद्द कर दिया गया है. इस विवादित टेंडर की कुल अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये थी.

विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोकपाल द्वारा महंगी कारों की खरीद के निर्णय की कड़ी आलोचना की थी. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, अब अधिकारियों ने बताया कि, खरीद प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ के एक प्रस्ताव के बाद लिया गया, जिसके तहत 16 दिसंबर, 2025 को एक शुद्धिपत्र जारी हुआ था.

लोकपाल ने 16 अक्टूबर, 2025 को सात बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज 330Li कारों की जरूरत बताते हुए प्रतिष्ठित एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित की थीं. इस खरीद का उद्देश्य लोकपाल के अध्यक्ष और छह सदस्यों के लिए एक-एक वाहन उपलब्ध कराना था. वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.एम. खानविलकर हैं. लोकपाल में एक अध्यक्ष के साथ अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें चार न्यायिक और चार गैर-न्यायिक होते हैं.

सात कारों की कीमत होती करीब 5 करोड़ रुपये

टेंडर में सफेद रंग की ‘लॉन्ग व्हीलबेस’ बीएमडब्ल्यू 330Li ‘एम स्पोर्ट’ मॉडल कारों का उल्लेख था, जिनकी नई दिल्ली में ऑन-रोड कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

इस फैसले को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लोकपाल को ‘शौक पाल’ तक कह दिया था. जबकि नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने निविदा रद्द कर भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की मांग की थी.

टेंडर दस्तावेज के मुताबिक, चयनित विक्रेता या फर्म को लोकपाल के चालकों और अन्य नामित कर्मचारियों के लिए बीएमडब्ल्यू वाहनों के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना था.

इसमें क्लास ट्रेनिंग के साथ सड़क पर प्रशिक्षण, वाहन के नियंत्रणों, विशेषताओं और सुरक्षा प्रणालियों से परिचित कराना, स्टार्ट-अप, पार्किंग, आपात स्थितियों से निपटने तथा ईंधन दक्षता और ड्राइविंग मोड की समझ शामिल थी.

