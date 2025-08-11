scorecardresearch
 

'आपको ये सब करना है, तो सदन के बाहर जाकर...', लोकसभा में विपक्ष पर क्यों भड़के स्पीकर ओम बिरला

संसद में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है. सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य एसआईआर पर नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए. इस पर भड़के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को सदन के बाहर जाकर नारेबाजी करने की हिदायत दी.

नारेबाजी पर भड़के स्पीकर ओम बिरला (Photo: Screengrab)
नारेबाजी पर भड़के स्पीकर ओम बिरला (Photo: Screengrab)

संसद के दोनों सदनों में चौथे हफ्ते की कार्यवाही की शुरुआत भी हंगामेदार हुई है. विपक्षी सदस्यों ने दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. लोकसभा में कार्यवाही स्थगित होने से पहले प्रश्नकाल के दौरान एक मौका ऐसा भी आया, जब स्पीकर ओम बिरला विपक्ष पर भड़क गए.

भड़के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपको 14 दिन हो गए. 14 दिन से आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलने दे रहे हो. उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही पर देश की जनता का करोड़ों रुपया खर्च होता है. यह व्यवहार उचित नहीं है. स्पीकर ने कहा कि आपको देश की जनता ने अपने सवाल उठाने, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहां भेजा है.

उन्होंने कहा कि आपको नारे, तख्तियां... ये सब करना है, तो सदन के बाहर जाकर करिए. स्पीकर ने कहा कि सदन चलने दें. मैं सभी सदस्यों को हर मुद्दे पर चर्चा एवं संवाद के लिए पूरा अवसर दूंगा. स्पीकर की बातों का वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: संसद में बिहार SIR पर जोरदार हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

स्पीकर ओम बिरला ने इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. वहीं, राज्यसभा में भी बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया. विपक्ष के हंगामे पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि जो मामले कोर्ट में लंबित हैं, उन पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती. इससे आप सभी अवगत हैं.

यह भी पढ़ें: वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या कर रही सरकार? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में बताया

उपसभापति ने सदस्यों से जीरो ऑवर चलने देने की अपील की और कहा कि अब तक सदन का 62 घंटे का समय खराब हुआ है. हंगामे के कारण उपसभापति ने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी.

