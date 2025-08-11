scorecardresearch
 

वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या कर रही सरकार? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में बताया

वायु प्रदूषण को लेकर एक सवाल के जवाब में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास गिनाए. उन्होंने यह भी कहा कि देश में एलीफेंट रिजर्व तैयार किए जा रहे हैं.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने गिनाए उठाए गए कदम (Photo: https://x.com/sansad_tv)
संसद के मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है और दोनों सदनों में गतिरोध जारी है. लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

इससे पहले, वायु प्रदूषण को लेकर एक सवाल के जवाब में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे उपाय गिनाए. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद नवीन जिंदल ने वायु प्रदूषण के कारण औसत आयु 10 साल तक कम होने का जिक्र किया और इसे नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर सवाल पूछा.

इस प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह एक बड़ी समस्या है. देश के करीब 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि हमने इन शहरों में सिटी एक्शन प्लान रिवाइज किए हैं. जहां प्रदूषण ज्यादा है, वहां जन भागीदारी के माध्यम से ज्यादा एक्शन हो रहा है.

भूपेंद्र यादव ने कहा कि मिशन लाइफ की एक्टिविटी के तहत सेव वाटर, सेव फूड और सेव एनर्जी के साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई-वेस्ट मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्ष में एक सप्ताह विशेष रूप से वायु प्रदूषण को लेकर जागरुकता के लिए कार्य किया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास कर रहे नगर निकायों को विशेष पुरस्कार दिए जाने की भी जानकारी सदन में दी. एक अन्य प्रश्न के जवाब में भूपेंद्र यादव ने कहा कि पूरे देश में एलीफेंट रिजर्व तैयार करने का काम किया जा रहा है. उन्होंने सदन में यह जानकारी भी दी कि हमने मैन-एनिमल कॉफ्लिक्ट और रेल एक्सीडेंट रोकने के लिए भी एसओपी तैयार की है. 

