लाइव अपडेट

Parliament Monsoon Session Live: संसद में बिहार SIR पर जोरदार हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

aajtak.in | नई दिल्ली | 11 अगस्त 2025, 11:19 AM IST

संसद के चालू मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते की कार्यवाही आज से शुरू हो रही है. शुरुआती तीन हफ्ते बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

संसद के चालू मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते की कार्यवाही आज से शुरू हो रही है. कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च किया. लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी.

11:17 AM (13 मिनट पहले)

राज्यसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत मिले नोटिस की जानकारी दी और कहा कि किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है. उन्होंने अपनी ओर से दी गई पिछली रूलिंग का भी जिक्र किया और कहा कि जो मामले कोर्ट में लंबित हैं, उन पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती. उपसभापति ने इतना कहा, कि विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी. विपक्ष के हंगामे पर उपसभापति ने जीरो ऑवर चलने देने की अपील की और कहा कि अब तक सदन का 62 घंटे का समय खराब हुआ है. हंगामे के कारण उपसभापति ने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

11:16 AM (14 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील करते हुए कहा कि आपको 14 दिन हो गए. 14 दिन से आप नियोजित तरीके से सदन को चलने नहीं दे रहे. सदन की कार्यवाही पर देश की जनता का करोड़ों रुपया खर्च होता है. यह व्यवहार उचित नहीं है. आपको देश की जनता ने मुद्दे पर चर्चा करने, सवाल के लिए भेजा है. आपको नारे, तख्तियां... ये सब करना है तो सदन के बाहर जाकर करिए. सदन चलने दें. मैं सभी सदस्यों को हर मुद्दे पर चर्चा एवं संवाद के लिए पूरा अवसर दूंगा. हंगामा नहीं थमा. इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी.

11:09 AM (21 मिनट पहले)

राज्यसभा में लिए जा रहे लिस्टेड बिजनेस

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं. उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आसन से उपसभापति हरिवंश ने लिस्टेड बिजनेस लेना शुरू कर दिया. सदन में सदस्य अपने नाम के आगे अंकित प्रपत्र पेश कर रहे हैं. वहीं, लोकसभा में हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.

11:07 AM (23 मिनट पहले)

लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही जोरदार हंगामा

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए. विपक्षी सदस्य वेल में आकर वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा कर रहे हैं. विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है. सदस्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं. एक प्रश्न के जवाब में वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम पूरे देश में एलिफेंट रिजर्व तैयार करने का काम कर रहे हैं. हमने मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने, रेल एक्सीडेंट रोकने के लिए एसओपी तैयार की है. हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें इस पर गंभीरता से काम करें.

