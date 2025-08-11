Parliament Monsoon Session Live: संसद में बिहार SIR पर जोरदार हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

11:16 AM (14 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील करते हुए कहा कि आपको 14 दिन हो गए. 14 दिन से आप नियोजित तरीके से सदन को चलने नहीं दे रहे. सदन की कार्यवाही पर देश की जनता का करोड़ों रुपया खर्च होता है. यह व्यवहार उचित नहीं है. आपको देश की जनता ने मुद्दे पर चर्चा करने, सवाल के लिए भेजा है. आपको नारे, तख्तियां... ये सब करना है तो सदन के बाहर जाकर करिए. सदन चलने दें. मैं सभी सदस्यों को हर मुद्दे पर चर्चा एवं संवाद के लिए पूरा अवसर दूंगा. हंगामा नहीं थमा. इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी.