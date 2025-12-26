विजय माल्या-ललित मोदी की 'हम दो भगोड़े' वाली Video पर आया सरकार का बयान

कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को एक साथ पार्टी करते देखा गया. अब इस वीडियो को लेकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है.

और पढ़ें

केंद्र सरकार ने कहा कि वे देश के दो बड़े भगोड़ों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है. विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब एक पत्रकार ने मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से ललित मोदी और विजय माल्या के इस वायरल वीडियो को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो भी भगोड़े हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, जो भी हमारे कानून से भागे हैं, भागे हुए लोग हैं, उनको हम वापस लाएंगे. इस मामले में कई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस मामले पर पूरी तरह से ठोस हैं और प्रतिबद्ध हैं कि उनको वापस लाया जाए.

आईपीएल फाउंडर ललित मोदी ने विजय माल्या के 70वें जन्मदिन के मौके पर लंदन में हुई एक पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इस वीडियो में ललित मोदी ने खुद को और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े कहा था.

Advertisement

इस वीडियो में ललित मोदी कह रहे हैं कि हम दो भगोड़े हैं, भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए ललित मोदी ने कैप्शन में लिखा कि भारत में फिर से इंटरनेट को डाउन कर दो. मेरे प्यारे दोस्त विजय माल्या को जन्मदिन की बधाई.

बता दें कि ललित मोदी साल 2010 से भारत से बाहर हैं और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई फाइनेंशियल गड़बड़ियों के आरोपों के बाद भारत छोड़ना पड़ा था. इसके अलावा माल्या भी किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के बाद कानूनी मुश्किलों के चलते भारत से भाग गए थे.

---- समाप्त ----