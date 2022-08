Kerala Rains: उफान पर नदियां, जलमग्न हुआ मंदिर... केरल में भारी बारिश ने मचाई तबाही, देखें वीडियो

Weather Update: मॉनसून की शुरुआत के बाद से ही केरल में भारी बारिश हो रही है. राज्य के तीन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आठ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है. मौसम विभाग (IMD) लगभग रोजाना ही केरल में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में रेड अलर्ट जारी है, जबकि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कासरगोड को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. भारी बारिश की वजह से राज्य में बहने वालीं नदियां उफान पर हैं.

इस बीच, बुधवार को कोच्चि में स्थित अलुवा महादेव मंदिर पेरियर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आधा जलमग्न हो गया. भारी बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों में पेरियर नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने वीडियो जारी किया है, जिसमें मंदिर आधे से ज्यादा नदी में डूबा हुआ दिख रहा है.

रविवार से केरल में बारिश से जुड़ी घटनाओं के चलते 12 लोगों की जान जा चुकी है. भारी बारिश की वजह से केरल के दस जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है. वहीं, बारिश की वजह से कासरगोड के चुल्ली इलाके में लैंडस्लाइड हो गई. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इससे किसी की जान नहीं गई.

#WATCH | Aluva Mahadeva Temple in Kerala's Kochi submerged as the water level of Periyar River increased following incessant rainfall. pic.twitter.com/l3b6Jg92Rk