शराब के नशे में कार चला रहे शख्स ने मारी मंत्री की गाड़ी में टक्कर, बाल-बाल बची जान

केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल की गाड़ी को एक नशे में धुत व्यक्ति ने टक्कर मार दी. हादसा शनिवार देर रात तिरुवनंतपुरम के पास वामनापुरम इलाके में हुआ. हालांकि मंत्री और उनके स्टाफ को कोई चोट नहीं आई लेकिन उनकी सरकारी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

शराबी ने मंत्री के कार में मारी टक्कर

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा रात करीब 10 बजे हुआ जब वित्त मंत्री बालगोपाल कोट्टारक्कारा से तिरुवनंतपुरम लौट रहे थे. तभी सामने से आ रही एक कार ने दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में नियंत्रण खो दिया और पहले एक कार से टकराई, फिर सीधे मंत्री की गाड़ी के सामने जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मंत्री की गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

मंत्री बालगोपाल और उनके साथ यात्रा कर रहे अधिकारी सुरक्षित बच गए. हादसे के बाद पास के विधायक जी. स्टीफन घटनास्थल पर पहुंचे और अपनी गाड़ी में मंत्री को तिरुवनंतपुरम रवाना किया.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

पुलिस ने बताया कि आरोपी चालक की पहचान 45 साल के मैथ्यू थॉमस के रूप में हुई है, जो एलंथूर का रहने वाला है. मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि हादसे के समय वह शराब के नशे में था. उसे मौके से हिरासत में लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया.

हादसे के बाद दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर वेनजारामूड थाने में खड़ा कर दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह भी बताया गया कि हादसे के बाद मंत्री ने किसी प्रकार की सुरक्षा बढ़ाने या विशेष कार्रवाई की मांग नहीं की. उन्होंने कहा कि यह 'एक दुखद लेकिन सौभाग्यवश बिना किसी जानमाल की क्षति वाला हादसा था.'

