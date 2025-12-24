scorecardresearch
 
रेलवे ट्रैक पर खड़ा था ऑटो, वंदे भारत एक्सप्रेस के ड्राइवर ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक... टल गया बड़ा हादसा

केरल के तिरुवनंतपुरम में एक बड़ा हादसा होने से बच गया. यहां अकाथुमुरी हॉल्ट स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर शराब के नशे में एक ऑटो रिक्शा चालक ऑटो के साथ खड़ा था. ड्राइवर की ऑटो पर जैसे ही नजर पड़ी तो उसने तुरंत ब्रेक लगा दी और ट्रेन रुक गई.

केरल में हादसे का शिकार होने से बीच वंदे भारत एक्सप्रेस. (Photo: Representational )
तिरुवनंतपुरम जिले में अकाथुमुरी हॉल्ट स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक ऑटो रिक्शा दिखने से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गई. एक एजेंसी के मुताबिक कासरगोड से तिरुवनंतपुरम जा रही ट्रेन नंबर 20633 मंगलवार रात करीब 10.10 बजे वर्कला-कडाक्कावुर सेक्शन में अकाथुमुरी हॉल्ट के पास पहुंच रही थी, तभी लोको पायलट ने देखा कि एक सड़क वाहन डाउन लाइन ट्रैक पर आ गया है.

इसके बाद जल्दी से कार्रवाई करते हुए पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और हाई-स्पीड ट्रेन को रोक दिया. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ऑटो रिक्शा बिना ड्राइवर या यात्रियों के लावारिस हालत में मिला. सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल, इंजीनियरिंग विभाग और स्थानीय पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे व वाहन को ट्रैक से हटाया. जिसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस रात 11.15 बजे फिर से रवाना हुई.

फिलहाल यात्रियों, आम जनता या रेलवे कर्मचारियों में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है. अधिकारियों ने बताया कि सेक्शन में सामान्य ट्रेन संचालन जल्द ही बहाल कर दिया गया. बीच हुई देरी के बावजूद ट्रेन रात 11.50 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पहुंची. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि लोको पायलट की समय पर कार्रवाई से एक संभावित बड़े हादसे को टालने में मदद मिली.

अधिकारियों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल ने बाद में ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया. ऑटो रिक्शा चालक की पहचान सुधी के रूप में हुई है. आरोपी शराब के नशे में था. 

Advertisement
Advertisement

