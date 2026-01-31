scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कपल शादी करना चाहता था, घरवालों से बात की तो नहीं माने... होटल रूम में फंदे से लटके मिले दोनों के शव

केरल में एक लड़का और लड़की कई साल से प्रेम संबंध में थे. दोनों शादी करना चाहते थे. घरवालों को इस बारे में बताया तो वे तैयार नहीं हुए. शादी के लिए परिवारों की मंजूरी नहीं मिलने से दोनों आहत थे. दोनों ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है.

Advertisement
X
होटल में कपल के शव फंदे पर लटके मिले. (Photo: Representational)
होटल में कपल के शव फंदे पर लटके मिले. (Photo: Representational)

केरल के कोट्टायम से रिश्तों और सामाजिक दबाव से जुड़ी एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक होटल के कमरे में युवक और युवती का शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला. शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, जिसके पीछे परिवार द्वारा शादी से इनकार किए जाने को वजह बताया जा रहा है.

एजेंसी के अनुसार, मृतकों की पहचान पुथुपल्ली निवासी 22 वर्षीय नंदकुमार और परुम्बैकाडु के वरिसेरी इलाके की 19 वर्षीय आसिया थानम्मा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, दोनों पिछले कुछ वर्षों से प्रेम संबंध में थे और शादी करना चाहते थे. दोनों ने अपने-अपने परिवारों को भी इस बारे में बताया था, लेकिन परिवार के लोगों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया.

युवक और युवती गुरुवार को कोट्टायम शहर के शास्त्री रोड स्थित एक होटल में ठहरे थे. इसके बाद दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले. शुक्रवार को निर्धारित समय तक जब दोनों ने कमरा खाली नहीं किया, तो होटल स्टाफ को शक हुआ. काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं मिलने पर होटल कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़ा, जहां दोनों को फंदे से लटका पाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

A 50-year-old man in south Kashmir set himself on fire. (File photo)
राजस्थान: प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाया, जेठ और चाचा ससुर ने दिया वारदात को अंजाम
man holding mobile
वीडियो कॉल पर कहा अलविदा… फिर जहर! नाबालिग प्रेमी जोड़े का खौफनाक कदम 
Child marriage
जंगल में मिलने गए नाबालिग प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने पकड़ा, करा दी शादी
LOVERS SUICIDE
मौसी से हुआ प्यार, परिवार के विरोध पर प्रेमी जोड़े ने हाथ पकड़कर गंगा में लगाई छलांग
(Photo: Representational)
जेल में शुरू हुआ प्यार, सड़क पर खूनखराबा... प्रेमी जोड़े ने होमगार्ड की चाकू मारकर की हत्या

यह भी पढ़ें: वीडियो कॉल पर एक दूसरे को कहा अलविदा… फिर जहर! लखनऊ में नाबालिग प्रेमी जोड़े का खौफनाक कदम 

Advertisement

पुलिस का कहना है कि कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है. नोट में लिखा था कि परिवारों द्वारा शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया. इसी कारण यह कदम उठाया.

इस घटना से पहले युवती के परिवार ने उसके लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर गांधी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी. हालांकि इससे पहले ही दोनों की मौत की खबर सामने आ गई.

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, हालांकि प्राथमिक तौर पर यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले दोनों किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे.

(नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement