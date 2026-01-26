scorecardresearch
 
वीडियो कॉल पर एक दूसरे को कहा अलविदा… फिर जहर! लखनऊ में नाबालिग प्रेमी जोड़े का खौफनाक कदम 

लखनऊ के दुबग्गा इलाके का है जहां प्रेम-प्रसंग से नाराज नाबालिग किशोर और किशोरी ने वीडियो कॉल पर एक-दूसरे को अलविदा कहते हुए जहरीला पदार्थ खा लिया. हालांकि समय रहते दोनों की जान बचा ली गई.

नाबालिग प्रेमी जोड़े का खौफनाक कदम (Photo: representational image)
मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी बार एक-दूसरे को देखते हुए दो नाबालिग दिलों ने ज़िंदगी को अलविदा कहने का फैसला कर लिया. परिवार की नाराजगी और समाज के डर से टूटे किशोर-किशोरी ने वीडियो कॉल पर बात करते हुए जहरीला पदार्थ खा लिया. मामला उत्तर प्रदेश में लखनऊ के दुबग्गा इलाके का है जहां प्रेम-प्रसंग से नाराज नाबालिग किशोर और किशोरी ने वीडियो कॉल पर एक-दूसरे को अलविदा कहते हुए जहरीला पदार्थ खा लिया. दोनों ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन समय रहते इलाज मिलने से जान बच गई. 

पुलिस के मुताबिक, दोनों लंबे समय से प्रेम संबंध में थे. शनिवार देर रात गांव के बाहर मिलने पहुंचे थे, जहां किशोरी के परिजनों ने दोनों को एक साथ देख लिया. परिजनों ने कड़ी फटकार लगाते हुए किशोर को दूर रहने की चेतावनी दी और दोनों को घर भेज दिया.

इसी नाराजगी से आहत होकर दोनों ने रात करीब साढ़े बारह बजे अपने-अपने घर पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और उसी दौरान जहरीला पदार्थ खा लिया. थोड़ी देर में तबीयत बिगड़ने पर परिजनों में हड़कंप मच गया और दोनों को अलग-अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

किशोरी को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया था, फिलहाल उसकी हालत में सुधार है. किशोर की स्थिति भी स्थिर बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार किशोरी कक्षा आठ की छात्रा है. दोनों एक ही जाति से हैं. फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है.

    Advertisement