केरल की शांति के पीछे पनप रहा 'बड़ा खतरा', अमित शाह बोले- सिर्फ NDA ही दे सकती है सुरक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केरल की सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों ही गठबंधन राज्य को कट्टरपंथी संगठनों से सुरक्षित रखने में विफल हैं, क्योंकि वे ऐसे संगठनों को अपना वोट बैंक मानते हैं. अमित शाह ने दावा किया कि केवल NDA ही केरल को सुरक्षित और विकसित बना सकता है.

केरल कौमुदी द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, "ऊपर से केरल की कानून-व्यवस्था शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर कई ऐसे खतरे पनप रहे हैं, जो आने वाले समय में बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं."

केंद्र सरकार द्वारा बैन कर दिए गए PFI और जमात-ए-इस्लामी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा, "क्या LDF या UDF, PFI और जमात-ए-इस्लामी से केरल को सुरक्षित रख सकते हैं? कभी नहीं. क्योंकि ये दोनों उन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं. केवल NDA ही केरल को सुरक्षित रख सकता है." उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित केरल, विकसित केरल जितना ही जरूरी है.

केंद्र सरकार ने PFI पर लगाया बैन

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर लगाए गए प्रतिबंध का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि LDF और UDF दोनों ने इस फैसले पर न तो खुलकर समर्थन किया और न ही विरोध. उन्होंने कहा, "PFI पर प्रतिबंध लगाकर हमने उसके पूरे कैडर को सलाखों के पीछे भेजा और इसके चलते पूरा देश ज्यादा सुरक्षित हुआ." अमित शाह ने यह भी कहा कि "परदे के पीछे काम कर रहे अदृश्य खतरों" को पहचानना जरूरी है.

गृह मंत्री ने सुरक्षा को विकास से जोड़ते हुए कहा कि केरल का विकास देश के बड़े लक्ष्य से जुड़ा है. अमित शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है. विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर गुजरता है."

