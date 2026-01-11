scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केरल की शांति के पीछे पनप रहा 'बड़ा खतरा', अमित शाह बोले- सिर्फ NDA ही दे सकती है सुरक्षा

केरल कौमुदी के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने LDF और UDF पर तीखा हमला बोला. शाह ने कहा कि केवल NDA ही केरल को सुरक्षित और विकसित बना सकता है, क्योंकि बाकी दोनों गठबंधन कट्टरपंथी संगठनों को वोट बैंक मानते हैं.

Advertisement
X
अमित शाह ने केरल कौमुदी के कार्यक्रम में शिरकत की. (Photo- Screengrab)
अमित शाह ने केरल कौमुदी के कार्यक्रम में शिरकत की. (Photo- Screengrab)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केरल की सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों ही गठबंधन राज्य को कट्टरपंथी संगठनों से सुरक्षित रखने में विफल हैं, क्योंकि वे ऐसे संगठनों को अपना वोट बैंक मानते हैं. अमित शाह ने दावा किया कि केवल NDA ही केरल को सुरक्षित और विकसित बना सकता है.

केरल कौमुदी द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, "ऊपर से केरल की कानून-व्यवस्था शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर कई ऐसे खतरे पनप रहे हैं, जो आने वाले समय में बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं."

यह भी पढ़ें: 'अब 20 से 40% पहुंचने में ज्यादा देर नहीं', केरल में BJP के वोट शेयर का जिक्र कर अमित शाह ने किया बड़ा दावा

सम्बंधित ख़बरें

Addressing BJP workers in Thiruvananthapuram, Amit Shah claimed that Kerala will see a big change in 2026.
'अब 20 से 40% पहुंचने में ज्यादा देर नहीं', केरल में BJP के भविष्य पर अमित शाह का बड़ा दावा
केरल कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें बढ़ीं (Photo: ITG)
आरोप, निष्कासन और अब हिरासत... यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में
सबरीमाला केस: जेल में मुख्य पुजारी की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती
सबरीमाला केस: मुख्य पुजारी के बाद तांत्रिक गिरफ्तार, ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Sabarimala Gold Loss Case
सबरीमाला सोना चोरी केस: DGP बोले- जांच के लिए SIT को खुली छूट, होगी सख्त कार्रवाई

केंद्र सरकार द्वारा बैन कर दिए गए PFI और जमात-ए-इस्लामी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा, "क्या LDF या UDF, PFI और जमात-ए-इस्लामी से केरल को सुरक्षित रख सकते हैं? कभी नहीं. क्योंकि ये दोनों उन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं. केवल NDA ही केरल को सुरक्षित रख सकता है." उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित केरल, विकसित केरल जितना ही जरूरी है.

Advertisement

केंद्र सरकार ने PFI पर लगाया बैन

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर लगाए गए प्रतिबंध का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि LDF और UDF दोनों ने इस फैसले पर न तो खुलकर समर्थन किया और न ही विरोध. उन्होंने कहा, "PFI पर प्रतिबंध लगाकर हमने उसके पूरे कैडर को सलाखों के पीछे भेजा और इसके चलते पूरा देश ज्यादा सुरक्षित हुआ." अमित शाह ने यह भी कहा कि "परदे के पीछे काम कर रहे अदृश्य खतरों" को पहचानना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: 'मेरे पास पेन ड्राइव हैं, खुलासा किया तो होश उड़ जाएंगे', कोयला घोटाले पर CM ममता की अमित शाह को धमकी

गृह मंत्री ने सुरक्षा को विकास से जोड़ते हुए कहा कि केरल का विकास देश के बड़े लक्ष्य से जुड़ा है. अमित शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है. विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर गुजरता है."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement