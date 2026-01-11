scorecardresearch
 
'अब 20 से 40% पहुंचने में ज्यादा देर नहीं', केरल में BJP के वोट शेयर का जिक्र कर अमित शाह ने किया बड़ा दावा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि केरल में बीजेपी के लिए आगे बढ़ना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं. उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और विकास रोकने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2026 में केरल में बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा.

अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि 2026 में केरल में बड़ा बदलाव दिखेगा. (Photo: X/@BJP4India)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को केरल के दौरे पर पहुंचे. उन्होंने तिरुवनंतपुरम में के पद्मनाभस्वामी मंदिर में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने कहा था कि अगर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी का मेयर बनता है, तो मैं मंदिर जाकर भगवान पद्मनाभस्वामी का धन्यवाद करूंगा. आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं.'

अमित शाह ने कहा कि केरल में बीजेपी के लिए आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं. उन्होंने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि केरल में कमल खिलाना कितना कठिन है. हमारे पास केवल हमारे कार्यकर्ताओं की निष्ठा और विचारधारा के प्रति समर्पण था. हमें कमजोर करने की कई कोशिशें हुईं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से सभी चुनौतियों का सामना किया. बीजेपी का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि केरल में सरकार बनाकर राज्य का विकास करना, देशद्रोही ताकतों से केरल की रक्षा करना और इस भूमि की आस्था की सुरक्षा करना है. ये तीनों काम न तो एलडीएफ कर सकती है और न ही यूडीएफ. केरल की जनता जानती है कि यह सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है.'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि एलडीएफ और यूडीएफ की 'मैच फिक्सिंग' ने केरल के विकास को रोक दिया है. उन्होंने कहा कि चाहे विकास हो या सुरक्षा, एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही इसमें विफल रहे हैं. उन्होंने कहा, 'कम्युनिज्म दुनिया में खत्म हो चुका है और कांग्रेस भारत में समाप्त हो चुकी है.' उन्होंने बीजेपी के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा, '1984 में पार्टी के लोकसभा में सिर्फ दो सांसद थे, लेकिन आज केंद्र में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है. अब केरल की बारी है. यह बदलाव केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है, हमने दो नगरपालिकाएं भी जीती हैं.'

केरल में 2026 में बदलाव दिखेगा: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में बीजेपी को केरल में 14 प्रतिशत वोट मिले थे, 2019 में 16 प्रतिशत और 2024 में यह बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया. उन्होंने कहा, 'अब 20 से 30 और 30 से 40 प्रतिशत का सफर तय करने में ज्यादा समय नहीं लेगा. यह बदलाव 2026 में ही दिखेगा.' बता दें कि केरल में हाल में हुए नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमो​क्रेटिक फ्रंट और सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को हराकर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत दर्ज की और पहली बार अपना मेयर बनाया.

अमित शाह ने एलडीएफ और यूडीएफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों का सिद्धांत है, 'आप सत्ता में रहो तो आप भ्रष्टाचार करो, हम आएंगे तो हम करेंगे.' उन्होंने ति​रुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की इस जीत को उन कार्यकर्ताओं को समर्पित किया जिन्होंने राज्य में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए. उन्होंने कहा कि केरल के लोग बड़ी संख्या में विदेशों में काम कर रहे हैं और वही पैसा उनके परिवारों का सहारा है. लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ बताएं कि इन लोगों के जीवन में शांति और सुरक्षा लाने की जिम्मेदारी किसकी है?

LDP और UDF मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ

अमित शाह ने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी सरकारों ने वहां विकास करके दिखाया है. उन्होंने सवाल किया कि क्या एलडीएफ या यूडीएफ जमात-ए-इस्लामी, एसडीपीआई और पीएफआई जैसी ताकतों से केरल की रक्षा कर सकती हैं? उन्होंने कहा कि ये दोनों गठबंधन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके वोट बैंक हैं. उन्होंने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून बनाया, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने इसका विरोध किया. अमित शाह ने पूछा, 'क्या केरल की मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और शांति से जीने का अधिकार नहीं है?'

सबरीमाला में सोना चोरी की हो निष्पक्ष जांच

अमित शाह ने एर्नाकुलम में वक्फ द्वारा जमीन कब्जाने के मामलों और सबरीमला में सोने की चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि यह पूरे देश की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला मामला है. उन्होंने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से सवाल किया कि क्या वह इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के लिए तैयार हैं. अमित शाह ने कहा कि अगर दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो बीजेपी राज्य में बड़ा आंदोलन करेंगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम दशकों से एक-दूसरे का समर्थन करते आए हैं और अब बंगाल व केरल में भी दोनों साथ हैं. अमित शाह ने कहा, 'मैं साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और सीपीएम बंगाल में शून्य हैं और वहां बीजेपी सरकार बनाएगी.'

