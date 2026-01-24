पहाड़ बने 'बर्फिस्तान', ठंड से कांपते 'मैदान'... जाते-जाते जमा गई जनवरी

पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के बाद शीतलहर शरीर में ठिठुरन पैदा कर रही है. जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है. बर्फबारी के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गई हैं. वहीं पहाड़ी जिलों में एहतियातन स्कूलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

देर से ही सही, जब बर्फबारी ने पहाड़ों पर दस्तक दी तो वादियां गुलजार हो गईं. बर्फ की सफेद चादरों ने घाटी की खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए हैं. दूर-दूर तक बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है. सड़कों से लेकर मकानों तक, पहाड़ों से लेकर पेड़ों तक, सिर्फ बर्फ की मोटी चादरें नजर आ रही हैं.

बर्फ अपने साथ मुसीबत लेकर आती है. घरों से निकलना है तो बर्फ की चादरों से जूझना होगा. पहाड़ी इलाकों में बर्फ की मोटी-मोटी चादरों को हटाने का काम चल रहा है. गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की मोटी चादरें जमी हुई हैं, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है. सरकार की ओर से भी राहत कार्य किया जा रहा है.

बड़ी-बड़ी मशीनें बर्फ हटाने का काम कर रही हैं, लेकिन बर्फ है कि एक बार हटाई जाती है तो दूसरी खेप फिर जमा हो जाती है. अनंतनाग में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. चारों ओर जमी बर्फ के बीच पर्यटक जश्न मनाते और तस्वीरें लेते नजर आए. मौसम के बदले मिज़ाज ने कश्मीर की वादियों को खूबसूरत नज़ारों में बदल दिया.

वहीं दूसरी ओर श्रीनगर में भारी बर्फबारी हो रही है. कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है. मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है. जो लोग घूमने आए थे, वे इस बर्फबारी में फंस गए हैं. साथ ही कई उड़ानें भी रद्द हो गई हैं.

शिमला में रिज पर घूमने आए लोग (Photo: PTI)

लेकिन लोग खुश हैं कि बहुत महीनों बाद ही सही, ऐसी बर्फबारी देखने को तो मिली. बर्फबारी से कड़ाके की ठंड से भी लोगों को थोड़ी राहत मिली है.

ऊपरी कश्मीर के इलाकों जैसे कुपवाड़ा, शोपियां और कुलगाम में 2 से 4 फीट तक बर्फ गिर चुकी है, जबकि निचले इलाकों में ढाई फीट तक बर्फ गिरने की खबरें हैं. बर्फबारी की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा है. सड़कें बंद हैं, बिजली कटी हुई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

जम्मू में भी बर्फबारी हो रही है. वैष्णो देवी से आई तस्वीरें, बता रही हैं कि भारी बर्फबारी की वजह से यात्रा रोकनी पड़ी है. यह सीजन की पहली बर्फबारी है और पूरे रास्ते पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है.

उधर हिमाचल का हाल भी कश्मीर से जुदा नहीं है. कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है. सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह बर्फ मुसीबत बन गई है.

बदला मौसम, निखरी हिमाचल की वादियां

पहाड़ों ने चांदी सी चमचमाती सफेद बर्फ की चादर ओढ़ रखी है. हिमाचल के हसीन पर्यटक स्थल बर्फ से सजे हैं. कहीं हल्की फुहारें, कहीं जोरदार बर्फबारी हो रही हैं. शिमला, जहां बर्फबारी के बाद पूरा शहर बर्फ के आगोश में नजर आया.

चर्चित मॉल रोड हो या पुराना चर्च, हर जगह बर्फ की मोटी चादर बिछी है. बर्फबारी का पैगाम मिलते ही हर राज्य से लोग शिमला की बर्फीली चौखट पर पहुंच गए.

हिमाचल का बिलासपुर भी बर्फबारी से अछूता नहीं रहा. करीब तीन साल बाद हुई बर्फबारी ने यहां के लोगों में खासा उत्साह भर दिया है. लंबे इंतजार के बाद मिली यह बर्फ किसी सौगात से कम नहीं.

धर्मशाला और मैक्लोडगंज में हल्की बर्फबारी ने मौसम को और सुहावना बना दिया है. यहां के निवासियों के चेहरे खिले हैं और सैलानियों की खुशी से शहर की रौनक और बढ़ गई है. मनाली का नजारा तो और भी खास हो गया है. पेड़ से लेकर पहाड़ तक सब कुछ खूबसूरत लग रहा है. सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी है. बाजारों में पर्यटकों की भीड़ है. जहां बर्फबारी से सबको खुशी मिल रही है, वहीं अब लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं. गाड़ियों की लंबी कतारें और फंसे लोग नजर आ रहे हैं.

मनाली के पास अटल टनल क्षेत्र में भारी बर्फबारी ने हालात और कठिन कर दिए हैं. चारों ओर बर्फ की मोटी परत, लेकिन इसी सफेद समंदर के बीच तिरंगा शान से लहराता नजर आया.

मंडी में बर्फबारी के बीच देव आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. पराशर ऋषि की तपोस्थली में श्रद्धालु विशेष पूजा के लिए पहुंचे थे, तभी बर्फबारी शुरू हो गई. लेकिन ठंड और बर्फ के बीच भी देव परंपराएं पूरी श्रद्धा से निभाई गईं.

मंडी में ही चैलचौक-पंडोह मार्ग पर चलती बस के ठीक पीछे पहाड़ी से अचानक भूस्खलन हो गया. खतरा देखते ही चालक ने बस रोक दी और सवारियां जान बचाकर बाहर निकल गईं. मलबा गिरने से सड़क बंद हो गई, हालांकि गनिमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ.

मौसम कहीं सौगात लाया है, तो कहीं हालात डरा रहे हैं. हालांकि कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम भी जारी है, ताकि लोग चैन से कुदरत की इस सौगात का मजा ले सकें.

बर्फबारी के बाद सड़क साफ किया जा रहा (Photo: PTI)

कुदरत की इस मेहरबानी ने हिमाचल को एक बार फिर सैलानियों का स्वर्ग बना दिया है. हालांकि बर्फ के साथ सावधानी भी ज़रूरी है, लेकिन इन नजारों ने हर किसी का दिल जीत लिया है.

पहाड़ों पर बर्फबारी देखकर मैदानी इलाकों से लोगों ने पहाड़ों की ओर कूच करना शुरू कर दिया है. इसके बाद पहाड़ों पर लंबे-लंबे जाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं. शिमला, नैनीताल और मनाली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं.

इसकी एक वजह यह भी है कि यह हफ्ता लॉन्ग वीकेंड का है, क्योंकि सोमवार को 26 जनवरी है. ऐसे में तीन दिन की छुट्टी से पहले हुई बर्फबारी ने लोगों के चेहरे खिला दिए हैं और दिल्ली-एनसीआर व आसपास के इलाकों से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं.

