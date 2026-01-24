उत्तराखंड: टिहरी में बर्फबारी में फंसी बारात, दूल्हे ने कई किलोमीटर पैदल तय किया सफर, सड़क पर ही होने लगा डांस

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से सामने आया एक वीडियो इन दिनों लोगों के बीच खासा चर्चा में है, जिसमें बर्फ से ढकी सड़कों पर एक बारात आगे बढ़ती नजर आ रही है. चारों ओर घनी बर्फबारी, जमी हुई सड़कें और बेहद ठंडा मौसम. इन तमाम मुश्किलों के बावजूद दूल्हा कई किलोमीटर अपनी बारात के साथ पैदल ही आगे बढ़ता दिख रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी बर्फबारी के बीच भी बारातियों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ. सड़क पर उतरकर दूल्हे के साथ लोग नाचते-गाते आगे बढ़ रहे हैं. चेहरे पर मुस्कान और कदमों में जोश, यह नजारा इस शादी को बेहद खास बना देता है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक यह घटना टिहरी गढ़वाल जिले के मोरियाना टॉप इलाके की है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बर्फबारी शुरू हो गई. बर्फ की मोटी परत जम जाने के कारण बारात में शामिल वाहन रास्ते में ही फंस गए. हालात ऐसे हो गए कि वाहनों से आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया.

इसके बाद दूल्हे सहित सभी बारातियों ने पैदल ही सफर पूरा करने का फैसला किया. मोरियाना टॉप से बिंदाल कोटि तक का रास्ता बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद बारात रुकी नहीं. पैदल चलते हुए दूल्हा और बाराती आखिरकार विवाह स्थल तक पहुंचे और दुल्हन को लेने में कामयाब रहे.

जनजीवन बुरी तरह प्रभावित

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ऊंचाई वाले इलाकों में यातायात लगभग ठप हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग हालात का डटकर सामना कर रहे हैं.

इस शादी ने यह साबित कर दिया कि कठिन मौसम भी इंसानी हौसले को नहीं रोक सकता. बर्फबारी के बीच आगे बढ़ती यह बारात अब एक यादगार कहानी बन चुकी है, और दूल्हा-बारातियों का यह जज्बा हर किसी की तारीफ बटोर रहा है.

पंकज भट्ट की रिपोर्ट