थलपति विजय से CBI की पूछताछ शुरू, करूर भगदड़ मामले में दूसरी बार तलब हुए TVK प्रमुख

CBI ने करूर भगदड़ मामले में टीवीके प्रमुख विजय से पूछताछ शुरू कर दी है. सीबीआई की जांच का मुख्य फोकस रैली में हुई 7 घंटे की देरी, भीड़ नियंत्रण, पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच समन्वय की कमी, और विजय के प्रचार वाहन की आवाजाही पर है.

CBI ने शुरू की विजय से पूछताछ. (File photo)
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने करूर भगदड़ मामले में टीवीके प्रमुख और साउथ के सुपरस्टार विजय से पूछताछ शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि विजय रविवार को एक विशेष विमान से चेन्नई से दिल्ली पहुंचे थे. इससे पहले जांच एजेंसी ने विजय से 12 जनवरी को करीब छह घंटे पूछताछ की थी. 

दरअसल, 27 सितंबर 2025 तमिलनाडु के करूर में आयोजित एक रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी. इस रैली को विजय संबोधित करने वाले थे. हादसे में 41 लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे. इस घटना के बाद राज्यभर में सुरक्षा-व्यवस्था और राजनीतिक आयोजनों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे.

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की जांच का मुख्य फोकस कार्यक्रम में हुई कथित 7 घंटे की देरी पर है. एजेंसी का मानना है कि रैली के तय समय पर शुरू न होने के कारण भीड़ लगातार बढ़ती चली गई, जहां शुरुआत में करीब 10 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान था. वहीं, देर होते-होते ये संख्या 30 हजार से ज्यादा हो गई, जिससे हालात बेकाबू हो गए.

इसके अलावा जांच एजेंसी पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय की कमी, भीड़ नियंत्रण के इंतजाम और विजय के विशेष रूप से मॉडिफाइड प्रचार वाहन की आवाजाही को भी खंगाल रही है. CBI ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाहन की मूवमेंट के दौरान अव्यवस्था और बढ़ी, जिससे भगदड़ की स्थिति बनी.

12 जनवरी को हुई थी पूछताछ

इससे पहले 12 जनवरी 2026 को विजय से करीब छह घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है. 13 जनवरी को प्रस्तावित अगली पूछताछ विजय के अनुरोध पर पोंगल त्योहार के कारण टाल दी गई थी. शुरुआती पूछताछ के दौरान विजय ने कथित तौर पर ये दावा किया था कि इस हादसे के लिए न तो वह और न ही उनकी पार्टी जिम्मेदार है. उन्होंने ये भी कहा कि हालात बिगड़ने से रोकने के लिए वह वक्त से पहले ही कार्यक्रम स्थल से निकल गए थे.

बता दें कि करूर भगदड़ मामले की जांच अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तमिलनाडु पुलिस से CBI को सौंपी गई थी. इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली एक समिति कर रही है. मामले में आगे की पूछताछ और जांच के आधार पर आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

