कर्नाटक कांग्रेस में 'CM कुर्सी' का अंतिम फैसला! सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार 29 जनवरी को दिल्ली तलब?

कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता की खींचतान अब चरम पर पहुंच गई है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को 29 जनवरी को दिल्ली बुलाया जा सकता है. कांग्रेस हाई कमांड इस मीटिंग में लंबे समय से चल रहे लीडरशिप टसल पर फैसला सुना सकता है. बता दें कि ये बुलावा डीके शिवकुमार के हाल के दिल्ली दौरे के बाद आया है, जहां उन्होंने पार्टी टॉप ब्रास से मुलाकात की.

डीके ने दावोस ट्रिप कैंसल कर दिल्ली में 48 घंटे बिताए और राहुल गांधी समेत सीनियर लीडर्स से बात की. उन्होंने कहा कि समय सब बता देगा. लेकिन डिटेल्स शेयर करने से इनकार कर दिया. सूत्र बताते हैं कि चर्चा में 2023 का पावर शेयरिंग फॉर्मूला और पिछले तीन महीनों के इवेंट्स शामिल थे.

उधर, सिद्धारमैया ने आज फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ प्री-बजट मीटिंग बुलाई. मार्च में बजट पेश होना है, लेकिन मिड-जनवरी में ये मीटिंग पॉलिटिकल सर्कल्स में डीके को काउंटर करने की रणनीति के तौर पर देखी जा रही है. एनालिस्ट्स कहते हैं, ये CM की पोजिशन मजबूत करने का मूव है, जबकि असेंबली सेशन 22 से 31 जनवरी तक चलेगा, जहां CM चेंज मुश्किल लगता है.

हाई कमांड, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल हैं, अब क्लैरिटी देने को तैयार है. खड़गे ने पहले कहा था कि जरूरत पड़ी तो बैठक बुलाएंगे. ये टसल प्रशासन पर असर डाल रहा है, जैसा कि PWD मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी माना. 29 जनवरी की मीटिंग इंडियन इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेशन के साथ कोइंसाइड कर रही है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि फैसला जल्द आएगा चाहे मौजूदा लीडरशिप जारी रहे या चेंज हो.

बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का आधा टर्म नवंबर 2025 में पूरा हो चुका है, जिससे स्पेकुलेशन बढ़ा. होम मिनिस्टर जी परमेश्वर भी फ्रे में हैं, लेकिन मुख्य जंग सिद्धारमैया-डीके के बीच है. पार्टी वर्कर्स में कन्फ्यूजन है, लेकिन हाई कमांड का फोकस यूनिटी पर है. क्या 29 जनवरी का समन टसल खत्म करेगा या नया ड्रामा शुरू होगा? देखना बाकी है.

