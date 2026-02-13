scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संसद में उठा कफ सिरप से मौतों का मुद्दा, CBI जांच और मुआवजे की मांग पर सरकार ने दिया ये जवाब

कफ सिरप के कारण मध्य प्रदेश और यूपी में मौतों का मुद्दा लोकसभा में उठा. इसकी सीबीआई जांच कराने और पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग से संबंधित प्रश्न का सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने जवाब दिया.

Advertisement
X
जेपी नड्डा ने मौतों से किया इनकार (Photo: Screenshot)
जेपी नड्डा ने मौतों से किया इनकार (Photo: Screenshot)

लोकसभा में बजट सत्र के पहले हाफ के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान कफ सिरप से मौतों का मामला उठा. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कफ सिरप से मौतों का मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजे का प्रश्न पूछा. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसके जवाब में स्पष्ट कहा कि कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है.  

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में कफ सिरप से मौतों का मुद्दा उठाया. कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान कफ सिरप से मौतों का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि क्या सरकार इसकी सीबीआई जांच कराएगी?

उन्होंने यह भी पूछा कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं, क्या सरकार उनके परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी? इस प्रश्न के जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि कोडीन से कोई मौत नहीं हुई है. न तो किसी राज्य में कोई मौत कोडीन के कारण हुई है, ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश में ही.

सम्बंधित ख़बरें

Parliament Proceedings Live
लोकसभा में उठा कफ सिरप से मौतों का मुद्दा, जोरदार हंगामा, 12 बजे तक स्थगित
substantive motion nishikant dubey against rahul gandhi
आजतक के 'ऑपरेशन दुर्योधन' से गई थी 11 की सांसदी, राहुल की मुश्किल बढ़ाएगा सब्सटेंटिव मोशन?
Parliament Proceedings Lok Sabha
'चार नए लेबर कोड श्रमिकों की गुलामी का दस्तावेज', विपक्ष की मांग- वापस ले सरकार
Mansukh L. Mandaviya
'बजट में एनर्जी सिक्योरिटी पर ध्यान...', राज्यसभा में बोलीं वित्त मंत्री
Nirmala Sitaraman
'चेयर पर बैठा व्यक्ति दोस्त, बिट्टू गद्दार...', राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण का वार

जेपी नड्डा ने कहा कि जब इसके कारण कोई मौत ही नहीं हुई है, तो मुआवजा देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इतना बोलकर अपनी सीट पर बैठ गए. इसके बाद उज्ज्वल रमण सिंह ने फिर से दोहराया कि सीबीआई जांच की मांग की है. उज्ज्वल रमण सिंह के इस प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा फिर से अपनी सीट पर खड़े हुए.

Advertisement

जेपी नड्डा ने कहा कि जब इस तरह की कोई मौत ही नहीं हुई है, तो फिर सीबीआई जांच की भी बात हम कैसे कहें. टीडीपी सांसद कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने ड्रग रिकॉल पॉलिसी को लेकर सवाल पूछा. इसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि ड्रग की हम जांच करते हैं और जब वह उपयुक्त नहीं होता, तब उसे हम रिकॉल करते हैं. यह प्रॉसीजर में है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement