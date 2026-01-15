scorecardresearch
 
जंगी आहट के बीच बंद होने वाला था ईरान का आसमान, ठीक समय पर पहुंच गई इंडिगो की फ्लाइट

ईरान ने बढ़ते तनाव के बीच अचानक अपना एयरस्पेस बंद कर दिया. इंडिगो की त्बिलिसी-दिल्ली फ्लाइट आखिरी नॉन-ईरानी विमान थी. एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने रीरूटिंग, देरी और कैंसलेशन की चेतावनी जारी की है.

ईरानी एयरस्पेस बंद होने से पहले आखिरी विमान था जॉर्जिया-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट (Photo:Reuters)
जॉर्जिया के त्बिलिसी से दिल्ली आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट गुरुवार को तेहरान द्वारा अचानक अपना एयरस्पेस बंद करने से पहले हवा में आखिरी नॉन-ईरानी प्लेन थी. बढ़ते तनाव के बीच यह फैसला लिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरस्पेस बंद होने की वजह से इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने यात्रियों को फ्लाइट में रुकावट की चेतावनी दी है.

ईरान ने गुरुवार सुबह अपना एयरस्पेस बंद कर दिया और एक नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी किया, जिससे कुछ चुनिंदा अप्रूव्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को छोड़कर ज़्यादातर फ्लाइट्स रोक दी गईं. फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि आदेश से पहले ईरान और इराक के ऊपर आसमान तेज़ी से खाली हो गया था.

ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है क्योंकि शासन द्वारा खामेनेई विरोधी प्रोटेस्ट पर हिंसक कार्रवाई के कारण तनाव बना हुआ है, जिसमें 28 दिसंबर को अशांति शुरू होने के बाद से दो हफ्तों में 2,400 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है.

रात में ईरानी एयरस्पेस से गुजरी इंडिगो फ्लाइट...

लाइव फ्लाइट ट्रैकिंग साइट Flightradar24 के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E1808 बुधवार को सुबह 11.29 बजे त्बिलिसी से रवाना हुई और गुरुवार सुबह 7.03 बजे दिल्ली में उतरी. विमान रात करीब 2.35 बजे ईरानी एयरस्पेस से गुज़रा.

ईरानी एयरस्पेस के अचानक बंद होने के बाद इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने फ्लाइट में रुकावट की चेतावनी दी है. एयरलाइंस ने प्रभावित इंटरनेशनल फ्लाइट्स के पैसेंजर्स से अपनी यात्रा का स्टेटस चेक करने और उपलब्ध दूसरे ऑप्शन देखने की गुजारिश की है.

इंडिगो ने बताया कि उसकी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर असर पड़ा है और कहा कि वे प्रभावित कस्टमर्स को रीबुकिंग ऑप्शन या रिफंड देकर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं.

Travel Advisory

Due to the sudden airspace closure by Iran, some of our international flights are impacted. Our teams are working diligently to assess the situation and support affected customers by offering the best possible alternatives.

This development is beyond our…

एयर इंडिया ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि इस इलाके के ऊपर से जाने वाली फ्लाइट्स को जहां मुमकिन हो, रीरूट किया जा रहा है, जिससे देरी हो सकती है. जबकि जिन फ्लाइट्स को रीरूट नहीं किया जा सकता, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है.

इस बीच, स्पाइसजेट ने यह भी चेतावनी दी है कि कुछ फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं. एय़रलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें.

तीनों एयरलाइंस ने कहा कि वे स्थिति पर करीब से नज़र रख रही हैं.

ईरान ने एयरस्पेस बंद किया...

ईरान ने गुरुवार तड़के कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया. इस रोक से पहले, एयरस्पेस चार घंटे से ज़्यादा वक्त तक बंद था, जिससे इंटरनेशनल एयरलाइंस को अपने रास्ते बदलकर देश के उत्तर और दक्षिण से होकर जाना पड़ा. एयरस्पेस बंद करने से पहले ईरान सरकार द्वारा कोई भी वजह नहीं बताई गई है.

इससे पहले, ईरान ने जून में इज़रायल के साथ 12 दिन की लड़ाई के दौरान और इज़राइल-हमास युद्ध के दौरान भी अपना एयरस्पेस बंद किया था. इस दौरान, ईरान और इज़रायल के बीच गोलीबारी भी हुई थी.

हालांकि, मौजूदा वक्त में किसी दुश्मनी के कोई संकेत नहीं थे, फिर भी इस बंदी का असर तुरंत ग्लोबल एविएशन पर पड़ा क्योंकि ईरान एयरलाइंस के लिए एक अहम पूर्व-पश्चिम रूट पर स्थित है.

क्या जल्द ही हमला होने वाला है?

ईरान के एयरस्पेस को बंद करने और अमेरिका द्वारा मिडिल ईस्ट में अपने सबसे बड़े मिलिट्री बेस से सैनिकों को हटाने जैसे कई तेज़ी से उठाए गए इमरजेंसी कदमों से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेहरान पर जल्द ही हमला हो सकता है. यह सब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन धमकियों के बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के जवाब में इस्लामिक रिपब्लिक पर हमला करने की बात कही थी.

हालांकि, एक पश्चिमी मिलिट्री अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि संकेतों से लगता है कि अमेरिका का हमला जल्द ही हो सकता है. लेकिन इसके उलट इस बात की चर्चा गर्म है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अक्सर दुश्मनों को भ्रमित रखने के लिए ऐसी चालें चलता है.

अमेरिकी सैनिकों की वापसी ऐसे वक्त में हुई है, जब ईरान ने पड़ोसी देशों को कड़ी चेतावनी दी है और धमकी दी है कि अगर वॉशिंगटन ईरानी इलाके पर हमला करता है, तो वह अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा.

Advertisement
Advertisement

