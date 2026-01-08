वक्त की पाबंद हैं ये एयरलाइंस! ग्लोबल रैंकिंग में इंडिगो का नाम भी शामिल, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी एयरलाइन आपको सबसे सही समय पर मंजिल तक पहुंचाती है. विमानन विश्लेषण कंपनी 'सिरियम' (Cirium) ने साल 2025 की अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है. इस रिपोर्ट में दुनिया की उन एयरलाइंस और हवाई अड्डों की रैंकिंग दी गई है, जिन्होंने समय की पाबंदी के मामले में बाजी मारी है. सबसे खास बात यह है कि इस ग्लोबल लिस्ट में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने भी अपनी जगह बनाई है.
अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर समय की पाबंदी तय कैसे होती है? इसे समझना बेहद आसान है. नियम यह है कि अगर कोई विमान अपने तय समय से 15 मिनट के भीतर गेट पर पहुंच जाए, तो उसे समय पर माना जाता है. ठीक इसी तरह, अगर विमान तय समय के 15 मिनट के भीतर उड़ान भर लेता है, तो उसे समय का पाबंद कहा जाता है. दुनिया भर की एयरलाइंस और हवाई अड्डों को इसी 15 मिनट के पैमाने पर परखा और रैंक किया गया है.
कौन रहा टॉप पर?
दुनिया भर की एयरलाइंस के बीच कड़ा मुकाबला था, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया.
एशिया में इंडिगो का जलवा
भारतीय यात्रियों के लिए गर्व की बात यह है कि इंडिगो (IndiGo) एशिया-प्रशांत क्षेत्र की टॉप-10 समयनिष्ठ एयरलाइंस में शामिल है. इंडिगो ने इस सूची में छठा (6th) स्थान हासिल किया है. आंकड़ों के मुताबिक, इंडिगो ने अपनी 802,418 उड़ानों में से 78.12% को बिल्कुल समय पर पूरा किया. हालांकि, रिपोर्ट में दिसंबर 2025 के उस संकट का भी जिक्र है जब स्टाफ ड्यूटी नियमों में बदलाव की वजह से इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हुई थीं. अगर साल के आखिरी दो महीनों की यह दिक्कत न होती, तो इंडिगो की रैंकिंग और भी बेहतर हो सकती थी.
हवाई अड्डों का भी रहा बोलबाला
सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, हवाई अड्डों ने भी समय की पाबंदी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं.