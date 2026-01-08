वक्त की पाबंद हैं ये एयरलाइंस! ग्लोबल रैंकिंग में इंडिगो का नाम भी शामिल, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी एयरलाइन आपको सबसे सही समय पर मंजिल तक पहुंचाती है. विमानन विश्लेषण कंपनी 'सिरियम' (Cirium) ने साल 2025 की अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है. इस रिपोर्ट में दुनिया की उन एयरलाइंस और हवाई अड्डों की रैंकिंग दी गई है, जिन्होंने समय की पाबंदी के मामले में बाजी मारी है. सबसे खास बात यह है कि इस ग्लोबल लिस्ट में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने भी अपनी जगह बनाई है.

अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर समय की पाबंदी तय कैसे होती है? इसे समझना बेहद आसान है. नियम यह है कि अगर कोई विमान अपने तय समय से 15 मिनट के भीतर गेट पर पहुंच जाए, तो उसे समय पर माना जाता है. ठीक इसी तरह, अगर विमान तय समय के 15 मिनट के भीतर उड़ान भर लेता है, तो उसे समय का पाबंद कहा जाता है. दुनिया भर की एयरलाइंस और हवाई अड्डों को इसी 15 मिनट के पैमाने पर परखा और रैंक किया गया है.

कौन रहा टॉप पर?

दुनिया भर की एयरलाइंस के बीच कड़ा मुकाबला था, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

कतर एयरवेज (Qatar Airways): इसे दुनिया की सबसे खास 'प्लैटिनम विजेता' एयरलाइन चुना गया है. इसने अपनी 1,98,303 उड़ानों में से 84.42% उड़ानें बिल्कुल सही समय पर पूरी कीं, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत बेहतर है.

एयरोमेक्सिको (Aeromexico): यह लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे समयबद्ध ग्लोबल एयरलाइन बनी है. इसने 1,88,859 उड़ानों के साथ 90.02% की शानदार समयबद्धता (Punctuality) हासिल की.

डेल्टा एयर लाइन्स (Delta Air Lines): उत्तरी अमेरिका में अपना दबदबा कायम रखते हुए डेल्टा टॉप पर रही. इसने 18 लाख से ज्यादा उड़ानों के विशाल नेटवर्क के बावजूद 80.9% समयबद्धता दर्ज की.

इबेरिया एक्सप्रेस (Iberia Express): यूरोप में वक्त की पाबंदी का दूसरा नाम इबेरिया एक्सप्रेस बन गया है. इसने 37,119 उड़ानों में 88.94% ऑन-टाइम परफॉर्मेंस के साथ लगातार तीसरे साल अपना खिताब बरकरार रखा.

वर्जिन अटलांटिक (Virgin Atlantic): इस एयरलाइन को साल 2025 की 'मोस्ट इम्प्रूव्ड' (सबसे ज्यादा सुधार करने वाली) कंपनी माना गया है. इसने अपनी समयबद्धता को 74.01% से बढ़ाकर 83.45% तक पहुंचा दिया है.

फ्लाईसफेयर (FlySafair): मध्य पूर्व और अफ्रीका में इसका कोई मुकाबला नहीं रहा, जिसने 91.06% की जबरदस्त समयबद्धता के साथ सबको पीछे छोड़ दिया.

एशिया में इंडिगो का जलवा

भारतीय यात्रियों के लिए गर्व की बात यह है कि इंडिगो (IndiGo) एशिया-प्रशांत क्षेत्र की टॉप-10 समयनिष्ठ एयरलाइंस में शामिल है. इंडिगो ने इस सूची में छठा (6th) स्थान हासिल किया है. आंकड़ों के मुताबिक, इंडिगो ने अपनी 802,418 उड़ानों में से 78.12% को बिल्कुल समय पर पूरा किया. हालांकि, रिपोर्ट में दिसंबर 2025 के उस संकट का भी जिक्र है जब स्टाफ ड्यूटी नियमों में बदलाव की वजह से इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हुई थीं. अगर साल के आखिरी दो महीनों की यह दिक्कत न होती, तो इंडिगो की रैंकिंग और भी बेहतर हो सकती थी.

हवाई अड्डों का भी रहा बोलबाला

सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, हवाई अड्डों ने भी समय की पाबंदी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं.

इस्तांबुल हवाई अड्डा: इसे एयरपोर्ट प्लैटिनम पुरस्कार मिला है. इसने एक घंटे में 81 उड़ानों का संचालन करके यूरोप का नया रिकॉर्ड बनाया.

सैंटियागो एयरपोर्ट (चिली): यह बड़े हवाई अड्डों की श्रेणी में दुनिया में पहले नंबर पर रहा.

पनामा और इक्वाडोर के एयरपोर्ट: मध्यम और छोटे हवाई अड्डों की कैटेगरी में इन दोनों देशों के एयरपोर्ट्स ने बाजी मारी.

