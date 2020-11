Indian Railways: कोटा में गुर्जर आंदोलन जारी, रेलवे ने इन ट्रेनों का रूट किया डायवर्ट, देखें लिस्ट

राजस्थान में जारी गुर्जर आंदोलन (Gurjar Agitation) का सीधा असर रेलवे परिचालन पर पड़ रहा है. गुर्जर आंदोलन के चलते कोटा डिवीजन में पिछले कई दिनों से रेल यातायात प्रभावित है. गुर्जर आंदोलन की वजह से कोटा मंडल के हिंडौन सिटी-बयाना रेलखंड पर रेल यातायात अवरुद्ध होने के कारण रेलवे द्वारा पिछले कई दिनों से विभिन्न ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जा रहा है.



दरअसल, आंदोलनकारी गुर्जर समुदाय के लोग रेल की पटरियों पर बैठे हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं. पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) के मुताबिक गुर्जर आंदोलन के कारण ट्रेन नंबर 02952 दिल्ली-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस का रूट डायवर्ट किया गया है. यह ट्रेन नई दिल्ली-कोटा-रतलाम होकर जाती थी. अब यह परिवर्तित मार्ग मथुरा-झांसी-बीना-श्री हिरदाराम नगर नागदा होकर चल रही है.

रेलवे ने निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस (02954) का डायवर्जन किया गया है. यह ट्रेन मथुरा-सवाई माधोपुर-कोटा होकर जाती थी. अब यह परिवर्तित मार्ग झांसी-बीना-श्री हिरदाराम नगर नागदा होकर चल रही है.

हजरत निजामुद्दीन-कोटा स्पेशल ट्रेन कैंसिल

गुर्जर आंदोलन के कारण ट्रेनों की आवाजाही काफी प्रभावित हुई है. रेलवे ने कोटा-निजामुद्दीन ट्रेन (02059) और निजामुद्दीन-कोटा ट्रेन (02060) को 8 नवंबर को भी कैंसिल रखने का फैसला किया गया है.

देखें: आजतक LIVE TV



नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस (02952) को भी डायवर्ट किया गया है. यह ट्रेन नई दिल्ली-कोटा-रतलाम होकर जाती थी. अब यह परिवर्तित मार्ग झांसी-बीना-श्री हिरदाराम नगर नागदा होकर चल रही है.

Diversion of trains of 8.11.20 due to Gurjar agitation in Kota Div. of WCR. #WRUpdate 00949 Okha-Guwahati Parcel Spl via Sawai Madhopur-Jaipur-Bandikui-Bharatpur 00936 Palwal-Ahmedabad Parcel Spl via Rewari-Jaipur-Palanpur

इसके अलावा रेलवे ने जिन ट्रेनों के रूट में बदलाव (Route Diversion) किया है उनमें नई दिल्ली-त्रिवेंद्रम स्पेशल ट्रेन (02432), अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस पश्चिम स्पेशल ट्रेन (02926) शामिल है.

Passengers please note. #WRUpdate

Due to Gurjar agitation in Kota Division few trains of 08.11.20 diverted via Mathura – Bina – Sant Hirdaram Nagar – Nagda



02432 New Delhi-Thiruvananthapuram

02952 New Delhi-MMCT

02954 H.Nizamuddin-MMCT

02926 Amritsar-BDTS@RailMinIndia