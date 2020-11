राजस्थान में रेल पटरियों पर गुर्जर आंदोलनकारी, कई रूटों पर ट्रेन डायवर्ट, देखें लिस्ट

राजस्थान में गुर्जर आंदोलन (Gurjar agitation) के चलते कोटा डिवीजन में रेल यातायात प्रभावित हुआ है. आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर आंदोलनकारियों ने कोटा डिवीजन के डुमरिया-फतेहसिंहपुरा के बीच और बयाना-गंगापुरसिटी के बीच रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर रखा है. आंदोलनकारी गुर्जर समुदाय के लोग रेल की पटरियों पर बैठे हैं, जिसकी वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए हैं.

रेलवे की और मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) के कोटा डिवीजन में बयाना-गंगापुरसिटी के बीच स्टेशनों पर गुर्जर आंदोलनकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक बाधित करने की वजह से कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. जिसमें ट्रेन नंबर 02964 उदयपुर सिटी-निजामुद्दीन एक्सप्रेस और 02963 निजामुद्दीन-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, 02416 निजामुद्दीन-इदौर जंक्शन एक्सप्रेस और 02415 इदौर जंक्शन-निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी शामिल है.

देखें: आजतक LIVE TV

इसके अलावा कोटा डिवीजन के हिन्डौन सिटी-बयाना के बीच गुर्जर आंदोलन के कारण रेलवे ट्रैक बाधित होने से कई ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं.

जानकारी के मुताबिक निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस (02954) का डायवर्जन किया गया है. यह ट्रेन मथुरा-सवाई माधोपुर-कोटा होकर जाती थी. अब यह परिवर्तित मार्ग आगरा-झांसी-बीना-श्री हिरदाराम नगर नागदा होकर चलेगी.

इसके अलावा नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस (02952) को भी डायवर्ट किया गया है. यह ट्रेन नई दिल्ली-कोटा-रतलाम होकर जाती थी. अब यह परिवर्तित मार्ग आगरा-झांसी-बीना-श्री हिरदाराम नगर नागदा होकर चलेगी.

बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर रविवार दोपहर के बाद गुर्जर आंदोलनकारियों ने कोटा रेल मंडल के बयाना स्टेशन के पास फतेहसिंहपुरा-डुमरिया रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया था. वहीं, भरतपुर में गुर्जर आंदोलनकारियों का कब्जा लगातार जारी है. आंदोलनकारियों का कहना है कि वे किसी से भी बात करने नहीं जाएंगे. अगर सरकार को उनसे बात करनी है तो यहीं पटरी पर आकर मिले.

Rajasthan: Members of Gurjar Community block railway track in Bharatpur as part of their protest demanding reservation.



"This time our delegation will not go anywhere to hold talks with govt. If govt wants to talk, they can come & meet us here on railway track," says a protestor pic.twitter.com/2T3yY9VEsP