Indian Railways: लोगों के पार्सल के साथ ऐसी बदसलूकी करता है रेलवे? मिला ये आधिकारिक जवाब

Indian Railways: भारतीय रेलवे की मदद से सिर्फ यात्री ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बल्कि लोगों के सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं. लोगों के कई पार्सल भी ट्रेन से ही भेजे जाते हैं. इन्हीं पार्सल्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारी पार्सल को गलत तरीके से ट्रेन से नीचे उतार रहे हैं.

वायरल वीडियो में कुछ लोग ट्रेन से बड़े-बड़े पार्सल को नीचे उतार रहे हैं. हालांकि, प्लेटफॉर्म पर उतारने के दौरान, वे पार्सल को काफी दूर-दूर से फेंक रहे हैं. इससे उसके अंदर मौजूद सामान के टूटने की आशंका बढ़ जाती है. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गुस्सा जता रहे हैं. अब इसपर रेलवे ने जवाब दिया है.

अहमद खबीर नामक एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए नाराजगी जताई. उन्होंने लिखा, ''देखिए, कैसे रेलवे आपके पार्सल को ट्रीट करता है. यह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है और समय 2030 है. 24 मार्च, 2022 का यह वीडियो है और ट्रेन का नाम नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस (12424) है. ये पार्सल अमेजन और फ्लिपकार्ट आदि के हैं.

