Indian Railway: आज 311 ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल, 47 ट्रेनों को रेलवे ने किया आंशिक रद्द, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways Cancelled Trains Today, 27th December: भारतीय रेलवे (Indian Railway) डेवलपमेंट वर्क, कोहरा और मौसम के चलते रोजाना सैकड़ों ट्रेन रद्द करता है. ऐसे में अगर आप आज यानी 27 दिसंबर को कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं. इस खबर को ध्यान से पढ़ें. रेलवे ने आज 311 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. जबकि 47 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है. वहीं, कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है.
ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, सोमवार को 8 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. वहीं 11 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है.
Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द
|311 trains cancelled [ Start Date: 27-Dec ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00989 BH - MLDT KISAN SPL
BHARUCH JN (BH) - MALDA TOWN (MLDT)
|PEXP
|10:00
|01811 LAR-JHS UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - JHANSI JN (JHS)
|PSPC
|17:50
|01812 JHS-LAR UR EXP SPL
JHANSI JN (JHS) - LALITPUR (LAR)
|PSPC
|06:15
|01819 BINA-LAR UR EXP SPL
BINA JN (BINA) - LALITPUR (LAR)
|PSPC
|15:55
|01820 LAR-BINA UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|10:25
|03055 KWAE AMP PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP)
|PSPC
|08:20
|03056 AMP KWAE PASS SPL
AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|10:50
|03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE)
|PSPC
|02:45
|03058 NILE-AZ PASS SPL
NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:15
|03059 KWAE-NILE PASS SPL
KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE)
|PSPC
|13:05
|03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|04:35
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:20
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|14:40
|03193 KOAA-LGL MEMU PGR SPL
KOLKATA (KOAA) - LALGOLA (LGL)
|PSPC
|14:10
|03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL
LALGOLA (LGL) - KOLKATA (KOAA)
|PSPC
|08:30
|03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|12:15
|03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|02:10
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|03439 AZ-BGP PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - BHAGALPUR (BGP)
|PSPC
|16:35
|03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|03:50
|03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|02:00
|03469 BWN - TPH PASSENGER
BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|06:30
|03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:10
|03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|22:20
|03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|23:30
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|02:50
|04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)
|PSPC
|16:32
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|04463 LDH - FZR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|17:40
|04464 FZR - LDH EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|11:00
|04467 HSX-JUC EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|08:00
|04468 HSX-JUC
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|06:45
|04479 JUC - PTK EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:30
|04480 PTK - JUC EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|08:20
|04481 HSX-JUC XPRES SPESAL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:40
|04482 HSX-JUC EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|16:30
|04491 FKA-FZR EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|17:40
|04492 FZR-FKA EXP SPL
FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|06:20
|04503 UMB-LDH MEX SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|05:40
|04504 LDH-UMB MEXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|16:10
|04571 DUI JHL HSR EXP SPL
BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI)
|PSPC
|16:05
|04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)
|PSPC
|05:20
|04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|11:40
|04574 LDH HSR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW)
|PSPC
|05:30
|04575 HISAR LUDHINA PASS
HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|16:00
|04576 LUDHINA HISAR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR)
|PSPC
|09:35
|04603 BTI - FZR MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|06:40
|04604 FZR - BTI MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI)
|PSPC
|17:40
|04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|13:45
|04626 FZR-LDH DMU MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|18:30
|04627 FZR-FKA DMU MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|10:15
|04628 FKA-FZR DMU MEX SPL
FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|10:55
|04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|07:00
|04632 FKA-BTI-DMU MEX SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA JN (BTI)
|PSPC
|16:15
|04633 JUC-FZR MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|06:50
|04634 JUC-FZR MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|04:50
|04635 LDH-FZR MEX SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|20:40
|04636 FZR-LDH MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|05:25
|04637 JALANDER FIROZPUR MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|17:35
|04638 FZR-JUC MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|15:20
|04641 PTK-JUC DMU MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|18:35
|04642 PTK-JUC DMU MEX SPL
PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:35
|04643 FZR-FKA MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|05:40
|04644 FKA-FZR MEX SPL
FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|17:20
|04657 BTI - FZR MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|14:00
|04658 FZR BTI MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI)
|PSPC
|06:35
|04749 BEAS-TTO EXP SPL
BEAS (BEAS) - TARN TARAN (TTO)
|PSPC
|09:40
|04750 TTO-BEAS EXP SPL
TARN TARAN (TTO) - BEAS (BEAS)
|PSPC
|11:30
|05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:15
|05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:30
|05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE)
|PSPC
|17:50
|05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL
KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|08:35
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|06:05
|05405 RPH-SBG SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|06:05
|05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|19:25
|05407 RPH-GAYA PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:35
|05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|14:08
|05435 KWAE-AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:55
|05436 AZ-KWAE SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|18:45
|05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|05:40
|05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|18:05
|05596 MFP - SPJ DEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|12:25
|05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|14:00
|05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)
|PSPC
|08:10
|05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PSPC
|12:45
|05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)
|PSPC
|15:15
|06034 VLR-MSB EXPRESS SPL
VELLORE CANT (VLR) - CHENNAI BEACH (MSB)
|PSPC
|06:00
|06927 DBNK-ASR EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|17:50
|06928 DBNK-ASR XPRES SPESAL
DERABABA NANAK (DBNK) - AMRITSAR JN (ASR)
|PSPC
|19:20
|06941 ASR-KEMK EXP SPL
KHEM KARAN (KEMK) - BHAGTANWALA (BGTN)
|PSPC
|11:25
|06942 ASR-KEMK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - KHEM KARAN (KEMK)
|PSPC
|09:15
|07347 UBL-CTA UR EXP SPL
HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)
|PSPC
|07:10
|07348 CTA-UBL UR EXP SPL
CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)
|PSPC
|14:00
|07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)
|PSPC
|07:50
|07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)
|PSPC
|15:30
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08263 TIG-BSP MEMU SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|09:30
|08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG)
|PSPC
|06:50
|08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)
|MSPC
|06:00
|08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)
|MSPC
|15:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)
|PSPC
|15:35
|09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|20:20
|09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI)
|PSPC
|07:10
|09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|13:05
|09771 JUC-ASR EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - AMRITSAR JN (ASR)
|PSPC
|09:20
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|11123 GWL BJU MAIL
GWALIOR JN. (GWL) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|12:05
|12013 NDLS-ASR SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)
|SHT
|16:30
|12014 ASR-NDLS SHATABDI
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
|SHT
|04:55
|12029 SWARNA SHATABDI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)
|SHT
|07:20
|12030 SWARNA SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
|SHT
|16:50
|12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)
|JSH
|14:45
|12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)
|JSH
|06:50
|12144 SLN LTT SF EXP
SULTANPUR (SLN) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|04:05
|12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:31
|12237 BSB-JAT EXP.
VARANASI JN (BSB) - JAMMU TAWI (JAT)
|MEX
|12:40
|12238 JAT-BSB EXP.
JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|14:00
|12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|16:50
|12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|SUF
|05:10
|12266 DURONTO EXPRESS
JAMMU TAWI (JAT) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|DRNT
|19:15
|12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)
|DRNT
|23:10
|12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|DRNT
|19:40
|12358 ASR KOAA DURGIANA EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KOLKATA (KOAA)
|SUF
|05:55
|12369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
|SUF
|13:00
|12391 RGD-NDLS SHRAMJEEVI EXP
RAJGIR (RGD) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|08:05
|12397 GAYA-NDLS MAHABODHI EXP
GAYA JN (GAYA) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|14:00
|12411 CDG-ASR INTERCITY EXP
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|06:40
|12412 ASR-CDG INTERCITY EXP
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|SUF
|17:20
|12422 ASR-NED SUPERFAST EXP
AMRITSAR JN (ASR) - NANDED (NED)
|MEX
|14:30
|12425 NDLS-JAT RAJDHANI
NEW DELHI (NDLS) - JAMMU TAWI (JAT)
|RAJ
|20:40
|12426 JAT-NDLS RAJDHANI
JAMMU TAWI (JAT) - NEW DELHI (NDLS)
|RAJ
|21:25
|12445 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|SUF
|20:50
|12446 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|19:55
|12459 ASR-NDLS EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|13:50
|12460 ASR-NDLS EXP
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|06:15
|12497 SHANE PUNJAB EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|06:40
|12498 SHANE PUNJAB EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|15:10
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|05:00
|12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
|SUF
|19:35
|12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP.
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|SUF
|07:25
|12572 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|20:00
|12595 GKP-ANVT HAMSAFAR SUF
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|20:00
|12696 TVC - MAS SUPERFAST EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - CHENNAI CENTRAL (MAS)
|SUF
|17:15
|12767 NED-SRC EXP
NANDED (NED) - SANTRAGACHI JN (SRC)
|SUF
|15:25
|12811 LTT-HTE SUPERFAST EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - HATIA (HTE)
|SUF
|00:15
|12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP
HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|13:40
|12880 BBS-LTT BI-WEEKLY
BHUBANESWAR (BBS) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|07:20
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)
|SUF
|22:55
|12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)
|MEX
|14:00
|13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|11:45
|13413 MLDT DLI FARAKKA EXP
MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI)
|MEX
|19:15
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14011 DLI-HSX EXPRESS TRAIN
DELHI (DLI) - HOSHIARPUR (HSX)
|MEX
|18:30
|14012 HSX-DLI EXPRESS TRAIN
HOSHIARPUR (HSX) - DELHI (DLI)
|MEX
|22:25
|14033 JAMMU MAIL
DELHI (DLI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|MEX
|20:05
|14034 JAMMU MAIL
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:05
|14035 DEE- PTK EXPRESS
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - PATHANKOT (PTK)
|MEX
|23:15
|14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|06:00
|14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|17:40
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|13:35
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|15:20
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:25
|14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|18:15
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:15
|14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|13:10
|14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)
|MEX
|06:40
|14523 MFP-UMB EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|05:02
|14601 FZR-HMH EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - HANUMANGARH JN (HMH)
|MEX
|05:10
|14602 HMH-FZR EXPRESS
HANUMANGARH JN (HMH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|MEX
|11:30
|14605 HW-JAT EXPRESS
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - JAMMU TAWI (JAT)
|MEX
|15:40
|14609 HEMKUNT EXP
RISHIKESH (RKSH) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|MEX
|17:20
|14610 HEMKUNT EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - RISHIKESH (RKSH)
|MEX
|16:30
|14613 CDG-FZR EXP
SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR)
|MEX
|17:35
|14614 FZR-CDG- EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN)
|MEX
|05:00
|14620 FZR-AGTL EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - AGARTALA (AGTL)
|MEX
|13:25
|14624 PATALKOT EXP
FIROZPUR CANT (FZR) - CHHINDWARA JN (CWA)
|MEX
|04:10
|14629 SUTLEJ EXP.
CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR)
|MEX
|04:20
|14630 SUTLEZ EXP
FIROZPUR CANT (FZR) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|17:40
|14631 DDN ASR EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|19:05
|14632 ASR DDN
AMRITSAR JN (ASR) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|21:40
|14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:20
|14729 RE-FKA EXP
REWARI (RE) - FAZILKA (FKA)
|MEX
|04:40
|14730 FKA-RE EXP
FAZILKA (FKA) - REWARI (RE)
|MEX
|08:45
|14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE)
|MEX
|01:35
|15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|23:55
|15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|17:15
|15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)
|MEX
|15:10
|15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)
|MEX
|09:00
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:35
|15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|06:00
|15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|15:00
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|03:35
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15160 DURG CPR SARNATH EXP
DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|20:25
|15211 DBG-ASR JANNAAYAK EXP
DARBHANGA JN (DBG) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|17:20
|15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:40
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:35
|15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|22:45
|15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|08:25
|15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|07:15
|15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)
|MEX
|21:45
|15903 DBRG-CDG EXPRESS
DIBRUGARH (DBRG) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|08:05
|16086 JTJ-AJJ MEMU EXP
JOLARPETTAI (JTJ) - ARAKKONAM (AJJ)
|MEX
|06:55
|16090 JTJ-MAS YELAGIRI EXP
JOLARPETTAI (JTJ) - CHENNAI CENTRAL (MAS)
|MEX
|05:00
|16318 SVDK-CAPE EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - KANYAKUMARI (CAPE)
|MEX
|22:30
|18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|21:10
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|19108 UHP - BVC EXPRESS
UDHAMPUR (UHP) - BHAVNAGAR TRMUS (BVC)
|MEX
|22:05
|19613 AII ASR EXP
AJMER (AII) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|17:55
|20935 GIMB - INDB SUPER FAST
GANDHIDHAM BG (GIMB) - INDORE JN. (INDB)
|SUF
|18:15
|20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)
|JSH
|15:20
|22163 BPL-KURJ MAHAMANA SF
BHOPAL JN (BPL) - KHAJURAHO (KURJ)
|SUF
|06:30
|22164 KURJ-BPL MAHAMANA SF
KHAJURAHO (KURJ) - BHOPAL JN (BPL)
|SUF
|16:30
|22401 DEE-UHP AC EXPRESS
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - UDHAMPUR (UHP)
|MEX
|22:20
|22429 DLI-PTK EXP
DELHI (DLI) - PATHANKOT (PTK)
|SUF
|08:15
|22430 PTK-DLI SUPERFAST
PATHANKOT (PTK) - DELHI (DLI)
|SUF
|07:00
|22439 NDLS-SVDK
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|T18
|06:00
|22440 SVDK-NDLS
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)
|T18
|15:00
|22445 CNB ASR SUF
KANPUR CENTRAL (CNB) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|17:50
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:40
|22461 SHRI SHAKTI EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|SUF
|19:05
|22462 SHRI SHAKTI EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|23:00
|22481 JU DEE EXP
JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|SUF
|18:45
|22482 DEE JU EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)
|SUF
|23:10
|22485 NDLS-MOGA INTERCITY
NEW DELHI (NDLS) - MOGA (MOGA)
|SUF
|07:00
|22486 MOGA-NDLS INTERCITY
MOGA (MOGA) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|16:25
|22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ)
|SUF
|05:20
|22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR)
|SUF
|23:50
|22857 SRC - ANVT SF EXP
SANTRAGACHI JN (SRC) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|10:00
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|28182 KIR-TATA EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|14:00
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|06:02
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|07:45
|33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)
|SUB
|09:28
|34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|08:20
|34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|07:15
|34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|10:45
|34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:50
|34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|06:13
|34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|09:22
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|06:10
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:35
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|23:00
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|47170 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|22:05
इनके रूट किए गए डायवर्ट
|8 Diverted Trains [ Train Start Date: 27-Dec ]
|Click on Train for more details
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Divert From
Divert To
| 12002 NDLS - RKMP SHATABDI EXP
NEW DELHI (NDLS) - RANI KAMALAPATI (RKMP)
|SHT
|06:00
|JHANSI JN [JHS]
BINA JN [BINA]
| 12467 LEELAN EXP
JAISALMER (JSM) - JAIPUR (JP)
|SUF
|01:40
|BIKANER JN [BKN]
JAIPUR [JP]
| 12468 LEELAN EXP
JAIPUR (JP) - JAISALMER (JSM)
|SUF
|16:35
|JAIPUR [JP]
BIKANER JN [BKN]
| 13239 PNBE-KOTA EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA)
|MEX
|11:45
|KANPUR CENTRAL [CNB]
BHARATPUR JN [BTE]
| 13240 KOTA - PNBE EXPRESS
KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|18:10
|BHARATPUR JN [BTE]
KANPUR CENTRAL [CNB]
| 14854 MARUDHAR EXP
JODHPUR JN (JU) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|08:25
|JODHPUR JN [JU]
PHULERA JN [FL]
| 14888 BARMER RKSH EXP
BARMER (BME) - RISHIKESH (RKSH)
|MEX
|07:25
|RAIKA BAGH [RKB]
BIKANER JN [BKN]
| 16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)
|MEX
|09:00
|VILLUPURAM JN [VM]
TIRUCHCHIRAPALI [TPJ]
वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.
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