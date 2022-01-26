Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने आज 1100 से ज्यादा ट्रेनों को किया रद्द, चेक करें List

Indian Railway Cancelled Trains List Today, 26 Jan 2022: भारतीय रेलवे (Indian railway) रोजाना सैकड़ों ट्रेन रद्द करता है. ऐसे में आज यानी 26 जनवरी को भी रेलवे ने कुछ ट्रेनों को पूरी तरह और कुछ को आंशिक तौर पर रद्द किया है. रेलवे ने ऐसी ट्रेनों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर जारी कर दी है.
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है. इसका असर ट्रेनों के आवागमन पर पड़ रहा है. इसके अलावा, डेवलपमेंट वर्क के चलते भी कई बार रेल यातायात प्रभावित होता है. भारतीय रेलवे के आज सुबह साढ़े 11 बजे तक के अपडेट के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों की 1171 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है. वहीं 26 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है.
रेलवे ने 22 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.
Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द -
|1171 trains cancelled [ Start Date: 26-Jan ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)
|PEXP
|04:00
|00971 KISAN SPECIAL
DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|05:30
|00979 KISAN SPECIAL
AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|04:45
|03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|01:50
|03052 BWN-HWH MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|PSPC
|21:58
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:20
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03212 GAYA-PNBE MEMU SPL
GAYA JN (GAYA) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|08:30
|03270 GAYA-PNBE MEMU PASS. SPL
GAYA JN (GAYA) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|11:15
|03275 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL
PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|09:15
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI JN (BSB)
|PSPC
|05:45
|03338 GAYA-PNBE MEMU PASS SPL
GAYA JN (GAYA) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|10:00
|03353 PNBE-GAYA MEMU SPL
PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:00
|03356 GAYA - KIUL MEMU SPECIAL
GAYA JN (GAYA) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|07:20
|03373 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL
PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|11:45
|03405 BGP-JMP DEMU PGR SPL
BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|12:25
|03406 JMP-BGP DEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)
|PSPC
|10:38
|03411 RPH-BHW PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - BARHARWA JN (BHW)
|PSPC
|23:00
|03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|02:10
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03433 JMP-KIUL MEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|11:55
|03434 KIUL-JMP MEMU PGR SPL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|14:20
|03450 JMP-TIL DEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - TILRATH (TIL)
|PSPC
|05:00
|03451 TIL-JMP DEMU PGR SPL
TILRATH (TIL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|07:05
|03453 TIL-JMP DEMU PGR SPL
TILRATH (TIL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|15:15
|03454 JMP-TIL DEMU PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - TILRATH (TIL)
|PSPC
|13:00
|03459 BGP-JMP SPL
BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|21:25
|03460 JMP-BGP SPL
JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)
|PSPC
|18:55
|03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|03:50
|03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|02:00
|03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:10
|03473 KGG-JMP DEMU PASS SPL
KHAGARIA JN. (KGG) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|11:25
|03474 JMP-KGG DEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - KHAGARIA JN. (KGG)
|PSPC
|09:30
|03475 KGG-JMP DEMU PGR SPL
KHAGARIA JN. (KGG) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|18:25
|03476 JMP-KGG DEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - KHAGARIA JN. (KGG)
|PSPC
|17:15
|03487 JMP-KIUL DEMU PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|07:20
|03488 KIUL-JMP DEMU PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|09:15
|03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|22:20
|03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|23:30
|03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|04:00
|03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|04:55
|03578 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN (UDL)
|PSPC
|04:10
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|03615 JMP-GAYA PASSENGER SPL
JAMALPUR JN (JMP) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:15
|03627 KIUL-GAYA PASSENGER SPL
KIUL JN (KIUL) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|05:45
|04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|02:50
|04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)
|PSPC
|16:32
|04320 SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:55
|04825 JSM - JU PASS. SPL
JAISALMER (JSM) - JODHPUR JN (JU)
|PSPC
|06:00
|04871 MEC - MTD PSPC SPL
MERTA CITY (MEC) - MERTA ROAD JN (MTD)
|PSPC
|07:05
|04872 MTD - MEC PSPC SPL
MERTA ROAD JN (MTD) - MERTA CITY (MEC)
|PSPC
|05:50
|05213 RXL-SMI DEMU PASS. SPL
RAXAUL JN (RXL) - SITAMARHI (SMI)
|PSPC
|11:40
|05214 SMI-RXL DEMU PASS. SPL
SITAMARHI (SMI) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|15:15
|05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:15
|05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:30
|05258 NKE-MFP MEMU PASS. SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|09:45
|05259 MFP-NKE MEMU PASS. SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|15:35
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|06:05
|05405 RPH-SBG SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|06:05
|05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|19:25
|05407 RPH-GAYA PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:35
|05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|14:08
|05415 SBG-JMP PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|15:35
|05416 JMP-SBG PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|07:05
|05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|05:40
|05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|18:05
|05509 SHC-JMP PASSENGER SPECIAL
SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|05510 JMP-SHC PASSENGER SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|21:45
|05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|14:00
|05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)
|PSPC
|08:10
|05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PSPC
|12:45
|05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)
|PSPC
|15:15
|06425 QLN-TVC EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|PSPC
|15:55
|06431 KTYM-QLN EXP SPL
KOTTAYAM (KTYM) - KOLLAM JN (QLN)
|PSPC
|05:30
|06435 TVC-NCJ EXP SPL
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - NAGARCOIL JN (NCJ)
|PSPC
|18:00
|06469 CAN-CHV EXPRESS SPL
KANNUR (CAN) - CHARVATTUR (CHV)
|PSPC
|17:30
|06481 CLT-CAN EXPRESS SPL
KOZHIKKODE (CLT) - KANNUR (CAN)
|PSPC
|14:05
|06491 CHV-MAQ EXPRESS SPL
CHARVATTUR (CHV) - MANGALORE (MAQ)
|PSPC
|06:20
|06741 MASS-SPE MEMU SPL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) - SULLURUPETA (SPE)
|PSPC
|05:20
|06742 SPE-MASS MEMU SPL
SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|PSPC
|12:35
|06746 NLR-SPE MEMU EXP SPL
NELLORE (NLR) - SULLURUPETA (SPE)
|PSPC
|10:15
|07055 SC-UR
SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)
|PSPC
|09:35
|07056 UR-SC
UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|17:10
|07059 SC-UR
SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)
|PSPC
|18:30
|07060 UR-SC
UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|20:35
|07061 MED-SC
MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:15
|07062 SC-MED
SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)
|PSPC
|09:50
|07069 MED-UR
MEDCHAL (MED) - UMDANAGAR (UR)
|PSPC
|12:00
|07070 UR-MED
UMDANAGAR (UR) - MEDCHAL (MED)
|PSPC
|14:15
|07071 MED-SC
MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|16:55
|07072 SC-MED
SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)
|PSPC
|18:25
|07073 MED-SC
MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|20:05
|07074 SC-MED
SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)
|PSPC
|21:30
|07075 UR-MED
UMDANAGAR (UR) - MEDCHAL (MED)
|PSPC
|11:05
|07076 MED-UR
MEDCHAL (MED) - UMDANAGAR (UR)
|PSPC
|13:45
|07077 SC-UR
SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)
|PSPC
|06:15
|07078 UR-SC
UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:10
|07245 MTM-GDV
MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)
|PSPC
|18:48
|07281 NS-BZA
NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|13:00
|07288 GTL-DHNE
GUNTAKAL JN (GTL) - DHONE (DHNE)
|PSPC
|11:40
|07289 DHNE-GY
DHONE (DHNE) - GOOTY (GY)
|PSPC
|13:20
|07290 GY-DHNE
GOOTY (GY) - DHONE (DHNE)
|PSPC
|14:40
|07291 DHNE-KRNT
DHONE (DHNE) - KURNOOL CITY (KRNT)
|PSPC
|16:45
|07292 KRNT-GTL
KURNOOL CITY (KRNT) - GUNTAKAL JN (GTL)
|PSPC
|08:30
|07661 PASS
TIRUPATI (TPTY) - KATPADI JN (KPD)
|PSPC
|19:25
|07662 KPD-TPTY PASSENGER
KATPADI JN (KPD) - TIRUPATI (TPTY)
|PSPC
|06:15
|07673 NS-NDD
NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)
|PSPC
|08:40
|07674 NDD-NS
NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|11:45
|07757 PUSHPULL
KAZIPET JN (KZJ) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|05:30
|07758 PUSHPULL
HYDERABAD DECAN (HYB) - KAZIPET JN (KZJ)
|PSPC
|18:40
|07759 KLBG-SC MEMU
CHITTAPUR (CT) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|04:30
|07760 SC-KLBG
SECUNDERABAD JN (SC) - CHITTAPUR (CT)
|PSPC
|18:00
|07761 BIDR-GRDEMU
BIDAR (BIDR) - KALABURAGI (KLBG)
|PSPC
|07:30
|07762 KLBG-BIDR
KALABURAGI (KLBG) - BIDAR (BIDR)
|PSPC
|10:35
|07763 BIDAR-KLBG
BIDAR (BIDR) - KALABURAGI (KLBG)
|PSPC
|13:30
|07764 KLBG-BIDR DEMU
KALABURAGI (KLBG) - BIDAR (BIDR)
|PSPC
|16:40
|07771 NARSAPUR-NDD
NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|06:45
|07791 KCG-NDKD DEMU
KACHEGUDA (KCG) - NADIKODE (NDKD)
|PSPC
|09:20
|07792 NDKD-KCG DEMU
NADIKODE (NDKD) - KACHEGUDA (KCG)
|PSPC
|16:10
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:45
|07861 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|20:15
|07867 MTM-BZA
MACHELIPATNAM (MTM) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|03:20
|07869 MTM-GDV
MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)
|PSPC
|14:25
|07871 GDV-MTM
GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)
|PSPC
|20:35
|07873 RAL-TEL
REPALLE (RAL) - TENALI JN (TEL)
|PSPC
|13:10
|07874 TEL-RAL
TENALI JN (TEL) - REPALLE (RAL)
|PSPC
|14:20
|07875 RAL-TEL
REPALLE (RAL) - TENALI JN (TEL)
|PSPC
|15:30
|07876 TEL-RAL
TENALI JN (TEL) - REPALLE (RAL)
|PSPC
|16:40
|07880 GDV-MTM
GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)
|PSPC
|15:45
|07898 BZA-MTM
VIJAYAWADA JN (BZA) - MACHELIPATNAM (MTM)
|PSPC
|21:30
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)
|MSPC
|06:00
|08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)
|MSPC
|15:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08739 SDL BSP MEMU
SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|09:30
|08740 BSP-SDL MEMU
BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL)
|PSPC
|07:45
|09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)
|PSPC
|15:35
|09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|20:20
|09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|13:05
|09447 ADI-PNBE SPL CLONE TRAIN
AHMEDABAD JN (ADI) - PATNA JN (PNBE)
|TOD
|19:30
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)
|JSH
|14:45
|12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)
|JSH
|06:50
|12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:31
|12226 KAIFIAT EXP
DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH)
|SUF
|20:25
|12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)
|DRNT
|23:10
|12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|DRNT
|19:40
|12324 BME HWH WEEKLY EXP
BARMER (BME) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|15:55
|12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|SUF
|13:15
|12369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
|SUF
|13:00
|12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS
RAJENDRANAGAR T (RJPB) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|19:25
|12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|12:40
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|05:00
|12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
|SUF
|19:35
|12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP.
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|SUF
|07:25
|12554 NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - SAHARSA JN (SHC)
|SUF
|20:40
|12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|11:35
|12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|18:45
|12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|20:00
|12768 SRC-NED EXP
SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED)
|SUF
|14:45
|12804 NZM-VSKP SWARNA JAYANTI
HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|SUF
|05:10
|12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|SUF
|20:45
|12912 HW - BL EXPRESS
HARIDWAR JN (HW) - VALSAD (BL)
|SUF
|17:30
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)
|SUF
|22:55
|12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13023 HWH-GAYA EXP
HOWRAH JN (HWH) - GAYA JN (GAYA)
|MEX
|19:50
|13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)
|MEX
|14:00
|13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|11:45
|13202 LTT - PNBE EXPRESS
LOKMANYATILAK (LTT) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|14:55
|13235 SBG - DNR EXPRESS
SAHIBGANJ JN (SBG) - DANAPUR (DNR)
|MEX
|14:30
|13236 DNR - SBG EXPRESS
DANAPUR (DNR) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|MEX
|04:52
|13241 BAKA- RJPB T EXPRESS
BANKA (BAKA) - RAJENDRANAGAR T (RJPB)
|MEX
|08:50
|13242 RJPB T -BANKA EXPRESS
RAJENDRANAGAR T (RJPB) - BANKA (BAKA)
|MEX
|23:56
|13287 DURG-RJPB SOUTH BIHAR EXP
DURG (DURG) - RAJENDRANAGAR T (RJPB)
|MEX
|07:00
|13414 DLI MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|21:40
|13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|MEX
|14:05
|13420 MFP-BGP JANASEWA EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)
|MEX
|23:07
|13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI)
|MEX
|19:15
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|06:00
|14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|17:40
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|13:35
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|15:20
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:25
|14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|18:15
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14309 UJJAINI EXPRESS
UJJAIN JN (UJN) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|21:05
|14310 UJJAIYANI EXP
DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN)
|MEX
|05:50
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:15
|14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|13:10
|14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)
|MEX
|06:40
|14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:20
|15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|23:55
|15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|17:15
|15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)
|MEX
|15:10
|15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)
|MEX
|09:00
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15058 ANVT-GKP EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|17:10
|15067 GKP-BDTS EXP
GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS)
|MEX
|05:30
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:35
|15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|06:00
|15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|15:00
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|03:35
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|MEX
|07:10
|15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOWJN (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|15:15
|15553 BGP-JYG EXPRESS
BHAGALPUR (BGP) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|07:50
|15554 JYG-BGP EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - BHAGALPUR (BGP)
|MEX
|20:30
|15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:40
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:35
|15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|22:45
|15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|08:25
|15904 CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)
|MEX
|23:20
|16366 NCJ-KTYM EXPRESS
NAGARCOIL JN (NCJ) - KOTTAYAM (KTYM)
|MEX
|13:00
|16610 MAQ-CLT EXPRESS
MANGALORE (MAQ) - KOZHIKKODE (CLT)
|MEX
|05:15
|17237 BTTR-MAS
BITRAGUNTA (BTTR) - CHENNAI CENTRAL (MAS)
|MEX
|04:45
|17238 BTTR-MAS
CHENNAI CENTRAL (MAS) - BITRAGUNTA (BTTR)
|MEX
|16:30
|17269 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
|MEX
|16:40
|17270 NS-BZA
NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|MEX
|09:40
|17435 KCG-KRNT
KACHEGUDA (KCG) - KURNOOL CITY (KRNT)
|MEX
|17:35
|17436 KRNT-KCG
KURNOOL CITY (KRNT) - KACHEGUDA (KCG)
|MEX
|07:00
|18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|21:10
|18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|12:45
|18201 DURG - NTV EXP
DURG (DURG) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|20:10
|18204 CNB DURG EXP
KANPUR CENTRAL (CNB) - DURG (DURG)
|MEX
|17:40
|18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP)
|MEX
|10:15
|18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL)
|MEX
|22:30
|18247 BSP-REWA EXP
BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA)
|MEX
|19:20
|18248 REWA-BSP EXP
REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP)
|MEX
|22:15
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|19575 OKHA - NDT EXPRESS
OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT)
|MEX
|08:20
|20472 PURI BKN EXP
PURI (PURI) - BIKANER JN (BKN)
|SUF
|06:35
|20940 SLN - ADI S.F EXP
SULTANPUR (SLN) - AHMEDABAD JN (ADI)
|SUF
|18:05
|20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)
|JSH
|15:20
|22169 RKMP-SRC SF HAMSAFAR
RANI KAMALAPATI (RKMP) - SANTRAGACHI JN (SRC)
|SUF
|14:40
|22406 ANVT-BGP GARIB RATH
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|GBR
|17:20
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:40
|22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ)
|SUF
|05:20
|22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR)
|SUF
|23:50
|22868 NZM DURG SF HUMSAFAR EXP
HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) - DURG (DURG)
|SUF
|11:25
|22917 HARIDWAR EXPRESS
BANDRA TERMINUS (BDTS) - HARIDWAR JN (HW)
|SUF
|12:45
|31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:10
|31192 KLYM - NH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:46
|31232 BP -SDAH LOCAL
BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|14:42
|31233 SDAH-BP LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)
|SUB
|13:42
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:02
|31338 KLYM-SDAH EMU LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:12
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31412 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:05
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31419 SDAH-NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|10:45
|31425 SDAH-NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|13:07
|31426 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|12:00
|31434 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|14:50
|31445 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|22:22
|31447 SDAH-NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:15
|31450 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|23:15
|31511 SDAH-STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|04:35
|31512 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:22
|31514 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:46
|31541 SDAH- STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|22:40
|31542 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:45
|31612 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31629 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|22:08
|31631 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|22:50
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|31725 RHA - KNJ
RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|22:20
|31726 KNJ-RHA LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|23:25
|31741 RHA - GEDE LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE)
|SUB
|04:42
|31811 SDAH-KNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|03:20
|31812 KNJ - SDAJ LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31844 KNJ-SDAH LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:17
|31911 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)
|SUB
|04:20
|31912 GEDE - SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:50
|32211 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:07
|32213 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:58
|32249 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|22:23
|33311 BT-HNB LOCAL
BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)
|SUB
|04:03
|33320 HNB BT LOCAL
HASANABAD (HNB) - BARASAT (BT)
|SUB
|22:24
|33325 BT HNB LOCAL
BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)
|SUB
|22:13
|33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|07:45
|33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)
|SUB
|09:28
|33366 BNJ-BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)
|SUB
|22:10
|33382 GBG-BT LOCAL
GOBARDANGA (GBG) - BARASAT (BT)
|SUB
|22:15
|33512 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:03
|33514 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:48
|33533 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HASANABAD (HNB)
|SUB
|22:15
|33651 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)
|SUB
|04:45
|33657 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)
|SUB
|12:00
|33658 HB - SDAH LOCAL
HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|33659 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)
|SUB
|13:32
|33660 HB - SDAH LOCAL
HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|14:58
|33711 RHA - BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:15
|33712 BNJ - RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|04:18
|33738 BNJ-RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|23:09
|33739 RHA-BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|23:12
|33811 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|03:15
|33812 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|02:58
|33813 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:15
|33814 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:25
|33815 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:55
|33859 SDAH - BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|22:34
|33860 BNJ - SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:40
|33861 SDAH - BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|23:00
|33863 SDAH - BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|23:40
|34111 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:45
|34112 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|03:45
|34114 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|04:36
|34161 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:16
|34163 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|23:04
|34164 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|22:04
|34165 KBGB-SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|23:56
|34166 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|23:00
|34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|08:20
|34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|07:15
|34352 SPR - CG LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)
|SUB
|04:50
|34362 SPR CG - LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)
|SUB
|14:53
|34411 SPR - SDAH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:40
|34412 SDAH- SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|04:15
|34436 SDAH-SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|22:27
|34511 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:45
|34513 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:32
|34530 SDAH - CG LOCAL
SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG)
|SUB
|14:02
|34539 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:45
|34541 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|16:10
|34552 SDAH - CG LOCAL
SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG)
|SUB
|22:36
|34554 SDAH-CG LOCAL
SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG)
|SUB
|23:19
|34557 CG-SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:20
|34711 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34712 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:00
|34713 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:35
|34714 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:30
|34715 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:15
|34717 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:44
|34730 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|12:50
|34739 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:18
|34752 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|22:20
|34754 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|23:06
|34757 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:20
|34791 NMKA - SDAH LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:07
|34811 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34812 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|03:54
|34813 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:00
|34814 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:45
|34815 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:40
|34834 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|12:35
|34838 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|14:10
|34841 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|14:50
|34845 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|16:05
|34858 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|22:45
|34859 DH SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:15
|34860 SDAH DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|23:42
|34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|10:45
|34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:50
|34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|06:13
|34914 LKPR NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|04:08
|34933 NMKA - LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|22:10
|34935 NMKA - LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|03:05
|34936 LKPR - NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|23:47
|34937 NMKA KWDP LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP)
|SUB
|04:37
|34938 KWDP NMKA LOCAL
KAKDWIP (KWDP) - NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|22:57
|36088 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:06
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|36813 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:55
|36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:58
|36815 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|06:10
|36853 HWH - BWN (CHORD)LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|22:10
|36855 HWH - BWN (CHORD)LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|23:15
|36860 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:10
|37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37212 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:07
|37213 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|05:14
|37214 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37286 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:18
|37287 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|22:30
|37289 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|23:15
|37290 BDC LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:45
|37291 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|23:45
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37310 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|17:50
|37312 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37314 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:50
|37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:35
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37333 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|16:10
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37349 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|22:05
|37351 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|23:00
|37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|23:00
|37371 HWH-GOGT LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT)
|SUB
|04:22
|37385 TAK-AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG)
|SUB
|04:00
|37386 AMBG-TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:50
|37391 TAK AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG)
|SUB
|22:25
|37394 AMBG TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|23:15
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37521 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37522 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:10
|37555 NH - BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|22:15
|37557 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|23:58
|37558 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:26
|37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|03:05
|37742 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37743 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|04:30
|37781 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|03:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|37811 HWH- BWN M/LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:15
|37812 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|37814 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:05
|37857 HWH - BWN NON -STOP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|22:10
|37912 KWAE-HWH LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:45
|38302 MCA-HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38304 MCA HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:55
|38306 MCA - HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:20
|38321 HWH-MCA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MECHEDA (MCA)
|SUB
|22:45
|38402 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38404 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:25
|38408 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:35
|38453 HWH PKU LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU)
|SUB
|22:20
|38455 HWH-PKU LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU)
|SUB
|23:25
|38702 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38703 HWH-KGP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP)
|SUB
|03:30
|38704 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|38801 HWH-MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)
|SUB
|02:45
|38802 MDN HWH LOCAL
MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:15
|38803 HWH MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)
|SUB
|04:25
|38832 MDN KGP LOCAL
MIDNAPORE (MDN) - KHARAGPUR JN (KGP)
|SUB
|22:55
|40001 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|04:15
|40002 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|03:55
|40003 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|06:15
|40004 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|04:15
|40005 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|07:15
|40006 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|04:35
|40007 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|07:33
|40008 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|05:12
|40009 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|07:41
|40010 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|05:39
|40011 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|07:55
|40012 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|06:15
|40013 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|08:03
|40014 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|06:27
|40015 MSB-PV EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|08:11
|40016 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|06:39
|40017 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|08:19
|40018 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:00
|40019 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|08:27
|40020 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:10
|40021 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|08:35
|40022 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:27
|40023 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|08:45
|40024 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:43
|40025 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|08:55
|40026 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:58
|40027 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|09:08
|40028 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:19
|40029 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|09:14
|40030 TBM-MSB LS GL EMU
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:26
|40031 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|09:20
|40032 TBM-MSB LS GL EMU
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:33
|40033 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|09:40
|40034 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:39
|40035 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|09:48
|40036 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:46
|40037 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|09:56
|40038 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:53
|40039 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|10:04
|40040 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:00
|40041 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|10:20
|40042 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:08
|40043 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|10:28
|40044 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:36
|40045 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|10:36
|40046 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:46
|40047 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|10:46
|40048 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:56
|40049 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|11:06
|40050 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:08
|40051 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|11:14
|40052 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:30
|40053 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|11:22
|40054 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:40
|40055 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|11:30
|40056 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:50
|40057 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|11:40
|40058 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|11:10
|40059 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|12:00
|40060 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|11:30
|40061 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|12:10
|40062 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|11:40
|40063 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|12:30
|40064 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:00
|40065 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|12:50
|40066 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:10
|40067 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|13:13
|40068 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:30
|40069 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|13:25
|40070 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:40
|40071 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|13:38
|40072 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|13:00
|40073 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|14:03
|40074 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|13:25
|40075 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|14:28
|40076 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|13:38
|40077 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|14:53
|40078 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|14:03
|40079 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|15:18
|40080 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|14:15
|40081 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|15:43
|40082 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|14:28
|40083 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|16:02
|40084 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|14:53
|40085 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|16:16
|40086 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|15:20
|40087 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|16:24
|40088 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|15:35
|40089 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|16:32
|40090 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:05
|40091 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|17:04
|40092 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:20
|40093 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|17:12
|40094 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:28
|40095 MSB-TBM LS GL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|17:28
|40096 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:34
|40097 MSB-TBM LS GL EMU
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|17:43
|40098 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:46
|40099 MSB-TBM LS GL EMU
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|17:51
|40100 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:54
|40101 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|18:14
|40102 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:02
|40103 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|18:21
|40104 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:10
|40105 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|18:35
|40106 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:19
|40107 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|18:49
|40108 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:31
|40109 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|18:56
|40110 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:37
|40111 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|19:12
|40112 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:43
|40113 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|19:19
|40114 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:06
|40115 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|19:33
|40116 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:14
|40117 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|19:41
|40118 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:29
|40119 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|19:57
|40120 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:36
|40121 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|20:13
|40122 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:50
|40123 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|20:21
|40124 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:57
|40125 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|20:29
|40126 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:04
|40127 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|20:37
|40128 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:18
|40129 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|20:52
|40130 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:25
|40131 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|21:00
|40132 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:40
|40133 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|21:10
|40134 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:50
|40135 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|21:30
|40136 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|20:10
|40137 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|21:40
|40138 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|20:40
|40139 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)
|SUB
|22:00
|40140 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|21:20
|40141