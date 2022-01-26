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Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने आज 1100 से ज्यादा ट्रेनों को किया रद्द, चेक करें List

IRCTC Cancelled Trains List: भारतीय रेलवे ने आज यानी 26 जनवरी 2022 को 1171 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है. जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट अपडेट की गई है.

Indian Railway Cancelled Trains List Indian Railway Cancelled Trains List
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रेलवे रोजाना सैकड़ों ट्रेनें रद्द करता है
  • 1171 ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द

Indian Railway Cancelled Trains List Today, 26 Jan 2022: भारतीय रेलवे (Indian railway) रोजाना सैकड़ों ट्रेन रद्द करता है. ऐसे में आज यानी 26 जनवरी को भी रेलवे ने कुछ ट्रेनों को पूरी तरह और कुछ को आंशिक तौर पर रद्द किया है. रेलवे ने ऐसी ट्रेनों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर जारी कर दी है. 

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है. इसका असर ट्रेनों के आवागमन पर पड़ रहा है. इसके अलावा, डेवलपमेंट वर्क के चलते भी कई बार रेल यातायात प्रभावित होता है. भारतीय रेलवे के आज सुबह साढ़े 11 बजे तक के अपडेट के मुताबिक  दिल्ली, यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों की 1171 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है. वहीं 26 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है.

रेलवे ने 22 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है. 

Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द - 

1171 trains cancelled [ Start Date: 26-Jan ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
 PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)		 PEXP 04:00
00971 KISAN SPECIAL
 DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		 PEXP 05:30
00979 KISAN SPECIAL
 AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		 PEXP 04:45
03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 01:50
03052 BWN-HWH MEMU PGR SPL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 PSPC 21:58
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		 PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 04:20
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:20
03212 GAYA-PNBE MEMU SPL
 GAYA JN (GAYA) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 08:30
03270 GAYA-PNBE MEMU PASS. SPL
 GAYA JN (GAYA) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 11:15
03275 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL
 PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 09:15
03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - VARANASI JN (BSB)		 PSPC 05:45
03338 GAYA-PNBE MEMU PASS SPL
 GAYA JN (GAYA) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 10:00
03353 PNBE-GAYA MEMU SPL
 PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 08:00
03356 GAYA - KIUL MEMU SPECIAL
 GAYA JN (GAYA) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 07:20
03373 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL
 PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 11:45
03405 BGP-JMP DEMU PGR SPL
 BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 12:25
03406 JMP-BGP DEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)		 PSPC 10:38
03411 RPH-BHW PASS SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - BARHARWA JN (BHW)		 PSPC 23:00
03412 BHW-RPH PASS SPL
 BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 03:15
03433 JMP-KIUL MEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 11:55
03434 KIUL-JMP MEMU PGR SPL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 14:20
03450 JMP-TIL DEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - TILRATH (TIL)		 PSPC 05:00
03451 TIL-JMP DEMU PGR SPL
 TILRATH (TIL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 07:05
03453 TIL-JMP DEMU PGR SPL
 TILRATH (TIL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 15:15
03454 JMP-TIL DEMU PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - TILRATH (TIL)		 PSPC 13:00
03459 BGP-JMP SPL
 BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 21:25
03460 JMP-BGP SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)		 PSPC 18:55
03461 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 02:00
03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 14:10
03473 KGG-JMP DEMU PASS SPL
 KHAGARIA JN. (KGG) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 11:25
03474 JMP-KGG DEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - KHAGARIA JN. (KGG)		 PSPC 09:30
03475 KGG-JMP DEMU PGR SPL
 KHAGARIA JN. (KGG) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 18:25
03476 JMP-KGG DEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - KHAGARIA JN. (KGG)		 PSPC 17:15
03487 JMP-KIUL DEMU PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 07:20
03488 KIUL-JMP DEMU PGR SPECIAL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 09:15
03494 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 22:20
03497 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 23:30
03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 04:00
03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 04:55
03578 SNT-UDL MEMU PGR SPL
 SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN (UDL)		 PSPC 04:10
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)		 PSPC 07:05
03615 JMP-GAYA PASSENGER SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 08:15
03627 KIUL-GAYA PASSENGER SPL
 KIUL JN (KIUL) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 05:45
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
 RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)		 PSPC 16:32
04320 SPN-LKO EXP SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)		 PSPC 04:55
04825 JSM - JU PASS. SPL
 JAISALMER (JSM) - JODHPUR JN (JU)		 PSPC 06:00
04871 MEC - MTD PSPC SPL
 MERTA CITY (MEC) - MERTA ROAD JN (MTD)		 PSPC 07:05
04872 MTD - MEC PSPC SPL
 MERTA ROAD JN (MTD) - MERTA CITY (MEC)		 PSPC 05:50
05213 RXL-SMI DEMU PASS. SPL
 RAXAUL JN (RXL) - SITAMARHI (SMI)		 PSPC 11:40
05214 SMI-RXL DEMU PASS. SPL
 SITAMARHI (SMI) - RAXAUL JN (RXL)		 PSPC 15:15
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
 HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
 SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 15:30
05258 NKE-MFP MEMU PASS. SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 PSPC 09:45
05259 MFP-NKE MEMU PASS. SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 15:35
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		 PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05404 GAYA-JMP SPL
 GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 06:05
05405 RPH-SBG SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 PSPC 06:05
05406 SBG-RPH PGR SPL
 SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 19:25
05407 RPH-GAYA PASS SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 08:35
05408 JMP-RPH SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 14:08
05415 SBG-JMP PGR SPL
 SAHIBGANJ JN (SBG) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 15:35
05416 JMP-SBG PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 PSPC 07:05
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 05:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 18:05
05509 SHC-JMP PASSENGER SPECIAL
 SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 05:15
05510 JMP-SHC PASSENGER SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 21:45
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
 MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
 KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)		 PSPC 08:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
 HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 PSPC 12:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
 NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)		 PSPC 15:15
06425 QLN-TVC EXP SPL
 KOLLAM JN (QLN) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)		 PSPC 15:55
06431 KTYM-QLN EXP SPL
 KOTTAYAM (KTYM) - KOLLAM JN (QLN)		 PSPC 05:30
06435 TVC-NCJ EXP SPL
 THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - NAGARCOIL JN (NCJ)		 PSPC 18:00
06469 CAN-CHV EXPRESS SPL
 KANNUR (CAN) - CHARVATTUR (CHV)		 PSPC 17:30
06481 CLT-CAN EXPRESS SPL
 KOZHIKKODE (CLT) - KANNUR (CAN)		 PSPC 14:05
06491 CHV-MAQ EXPRESS SPL
 CHARVATTUR (CHV) - MANGALORE (MAQ)		 PSPC 06:20
06741 MASS-SPE MEMU SPL
 CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) - SULLURUPETA (SPE)		 PSPC 05:20
06742 SPE-MASS MEMU SPL
 SULLURUPETA (SPE) - CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		 PSPC 12:35
06746 NLR-SPE MEMU EXP SPL
 NELLORE (NLR) - SULLURUPETA (SPE)		 PSPC 10:15
07055 SC-UR
 SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)		 PSPC 09:35
07056 UR-SC
 UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 17:10
07059 SC-UR
 SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)		 PSPC 18:30
07060 UR-SC
 UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 20:35
07061 MED-SC
 MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:15
07062 SC-MED
 SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)		 PSPC 09:50
07069 MED-UR
 MEDCHAL (MED) - UMDANAGAR (UR)		 PSPC 12:00
07070 UR-MED
 UMDANAGAR (UR) - MEDCHAL (MED)		 PSPC 14:15
07071 MED-SC
 MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 16:55
07072 SC-MED
 SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)		 PSPC 18:25
07073 MED-SC
 MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 20:05
07074 SC-MED
 SECUNDERABAD JN (SC) - MEDCHAL (MED)		 PSPC 21:30
07075 UR-MED
 UMDANAGAR (UR) - MEDCHAL (MED)		 PSPC 11:05
07076 MED-UR
 MEDCHAL (MED) - UMDANAGAR (UR)		 PSPC 13:45
07077 SC-UR
 SECUNDERABAD JN (SC) - UMDANAGAR (UR)		 PSPC 06:15
07078 UR-SC
 UMDANAGAR (UR) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:10
07245 MTM-GDV
 MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)		 PSPC 18:48
07281 NS-BZA
 NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 PSPC 13:00
07288 GTL-DHNE
 GUNTAKAL JN (GTL) - DHONE (DHNE)		 PSPC 11:40
07289 DHNE-GY
 DHONE (DHNE) - GOOTY (GY)		 PSPC 13:20
07290 GY-DHNE
 GOOTY (GY) - DHONE (DHNE)		 PSPC 14:40
07291 DHNE-KRNT
 DHONE (DHNE) - KURNOOL CITY (KRNT)		 PSPC 16:45
07292 KRNT-GTL
 KURNOOL CITY (KRNT) - GUNTAKAL JN (GTL)		 PSPC 08:30
07661 PASS
 TIRUPATI (TPTY) - KATPADI JN (KPD)		 PSPC 19:25
07662 KPD-TPTY PASSENGER
 KATPADI JN (KPD) - TIRUPATI (TPTY)		 PSPC 06:15
07673 NS-NDD
 NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)		 PSPC 08:40
07674 NDD-NS
 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)		 PSPC 11:45
07757 PUSHPULL
 KAZIPET JN (KZJ) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 05:30
07758 PUSHPULL
 HYDERABAD DECAN (HYB) - KAZIPET JN (KZJ)		 PSPC 18:40
07759 KLBG-SC MEMU
 CHITTAPUR (CT) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 04:30
07760 SC-KLBG
 SECUNDERABAD JN (SC) - CHITTAPUR (CT)		 PSPC 18:00
07761 BIDR-GRDEMU
 BIDAR (BIDR) - KALABURAGI (KLBG)		 PSPC 07:30
07762 KLBG-BIDR
 KALABURAGI (KLBG) - BIDAR (BIDR)		 PSPC 10:35
07763 BIDAR-KLBG
 BIDAR (BIDR) - KALABURAGI (KLBG)		 PSPC 13:30
07764 KLBG-BIDR DEMU
 KALABURAGI (KLBG) - BIDAR (BIDR)		 PSPC 16:40
07771 NARSAPUR-NDD
 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)		 PSPC 06:45
07791 KCG-NDKD DEMU
 KACHEGUDA (KCG) - NADIKODE (NDKD)		 PSPC 09:20
07792 NDKD-KCG DEMU
 NADIKODE (NDKD) - KACHEGUDA (KCG)		 PSPC 16:10
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:45
07861 BZA-NS
 VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)		 PSPC 20:15
07867 MTM-BZA
 MACHELIPATNAM (MTM) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 PSPC 03:20
07869 MTM-GDV
 MACHELIPATNAM (MTM) - GUDIVADA JN (GDV)		 PSPC 14:25
07871 GDV-MTM
 GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)		 PSPC 20:35
07873 RAL-TEL
 REPALLE (RAL) - TENALI JN (TEL)		 PSPC 13:10
07874 TEL-RAL
 TENALI JN (TEL) - REPALLE (RAL)		 PSPC 14:20
07875 RAL-TEL
 REPALLE (RAL) - TENALI JN (TEL)		 PSPC 15:30
07876 TEL-RAL
 TENALI JN (TEL) - REPALLE (RAL)		 PSPC 16:40
07880 GDV-MTM
 GUDIVADA JN (GDV) - MACHELIPATNAM (MTM)		 PSPC 15:45
07898 BZA-MTM
 VIJAYAWADA JN (BZA) - MACHELIPATNAM (MTM)		 PSPC 21:30
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		 PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 PSPC 17:40
08303 SBP-PURI SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)		 MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
 PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)		 MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)		 PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)		 PSPC 11:55
08739 SDL BSP MEMU
 SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP)		 PSPC 09:30
08740 BSP-SDL MEMU
 BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL)		 PSPC 07:45
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
 KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)		 PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 20:20
09444 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 13:05
09447 ADI-PNBE SPL CLONE TRAIN
 AHMEDABAD JN (ADI) - PATNA JN (PNBE)		 TOD 19:30
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
12053 HW-ASR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)		 JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)		 JSH 06:50
12179 LJN - AF INTERCITY
 LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)		 SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
 AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:31
12226 KAIFIAT EXP
 DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH)		 SUF 20:25
12267 RJT DURONTO EXP
 MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)		 DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
 HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)		 DRNT 19:40
12324 BME HWH WEEKLY EXP
 BARMER (BME) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 15:55
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)		 SUF 13:15
12369 HWH DDN KUMBHA EXP
 HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)		 SUF 13:00
12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS
 RAJENDRANAGAR T (RJPB) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 19:25
12505 NORTHEAST EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 12:40
12529 PPTA LJN S F
 PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
 LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)		 SUF 05:00
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)		 SUF 19:35
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP.
 BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 SUF 07:25
12554 NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - SAHARSA JN (SHC)		 SUF 20:40
12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 11:35
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
 GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 18:45
12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)		 SUF 20:00
12768 SRC-NED EXP
 SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED)		 SUF 14:45
12804 NZM-VSKP SWARNA JAYANTI
 HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		 SUF 05:10
12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)		 SUF 20:45
12912 HW - BL EXPRESS
 HARIDWAR JN (HW) - VALSAD (BL)		 SUF 17:30
12987 SDAH AII EXP
 SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)		 SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
 AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)		 SUF 12:45
13023 HWH-GAYA EXP
 HOWRAH JN (HWH) - GAYA JN (GAYA)		 MEX 19:50
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
 SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)		 MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
 NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)		 MEX 11:45
13202 LTT - PNBE EXPRESS
 LOKMANYATILAK (LTT) - PATNA JN (PNBE)		 MEX 14:55
13235 SBG - DNR EXPRESS
 SAHIBGANJ JN (SBG) - DANAPUR (DNR)		 MEX 14:30
13236 DNR - SBG EXPRESS
 DANAPUR (DNR) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 MEX 04:52
13241 BAKA- RJPB T EXPRESS
 BANKA (BAKA) - RAJENDRANAGAR T (RJPB)		 MEX 08:50
13242 RJPB T -BANKA EXPRESS
 RAJENDRANAGAR T (RJPB) - BANKA (BAKA)		 MEX 23:56
13287 DURG-RJPB SOUTH BIHAR EXP
 DURG (DURG) - RAJENDRANAGAR T (RJPB)		 MEX 07:00
13414 DLI MLDT FARAKKA EXP
 DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 21:40
13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
 BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 MEX 14:05
13420 MFP-BGP JANASEWA EXP
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)		 MEX 23:07
13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
 MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI)		 MEX 19:15
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		 MEX 18:00
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
 AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)		 MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 16:45
14230 HW PYG EXP
 YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 15:20
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)		 MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
 VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)		 MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
 BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:30
14309 UJJAINI EXPRESS
 UJJAIN JN (UJN) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 21:05
14310 UJJAIYANI EXP
 DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN)		 MEX 05:50
14323 ROK INTERCITY EXP
 NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)		 MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
 ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		 MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
 DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)		 MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)		 MEX 06:40
14673 SHAHEED EXPRESS
 JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:20
15011 LJN-SRE EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
 CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 17:15
15039 CPA-KSJ EXP
 KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)		 MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
 KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)		 MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 21:00
15058 ANVT-GKP EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 17:10
15067 GKP-BDTS EXP
 GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS)		 MEX 05:30
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)		 MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)		 MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
 NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 18:25
15128 NDLS -BSBS K V EXP
 NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)		 MEX 11:35
15159 CPR DURG EXP
 CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)		 MEX 07:10
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
 LUCKNOWJN (LJN) - BARAUNI JN (BJU)		 MEX 15:15
15553 BGP-JYG EXPRESS
 BHAGALPUR (BGP) - JAYNAGAR (JYG)		 MEX 07:50
15554 JYG-BGP EXPRESS
 JAYNAGAR (JYG) - BHAGALPUR (BGP)		 MEX 20:30
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
 DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)		 MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
 KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)		 MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 08:25
15904 CDG-DBRG EXPRESS
 CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)		 MEX 23:20
16366 NCJ-KTYM EXPRESS
 NAGARCOIL JN (NCJ) - KOTTAYAM (KTYM)		 MEX 13:00
16610 MAQ-CLT EXPRESS
 MANGALORE (MAQ) - KOZHIKKODE (CLT)		 MEX 05:15
17237 BTTR-MAS
 BITRAGUNTA (BTTR) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 MEX 04:45
17238 BTTR-MAS
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - BITRAGUNTA (BTTR)		 MEX 16:30
17269 BZA-NS
 VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)		 MEX 16:40
17270 NS-BZA
 NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 MEX 09:40
17435 KCG-KRNT
 KACHEGUDA (KCG) - KURNOOL CITY (KRNT)		 MEX 17:35
17436 KRNT-KCG
 KURNOOL CITY (KRNT) - KACHEGUDA (KCG)		 MEX 07:00
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 21:10
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)		 MEX 12:45
18201 DURG - NTV EXP
 DURG (DURG) - NAUTANWA (NTV)		 MEX 20:10
18204 CNB DURG EXP
 KANPUR CENTRAL (CNB) - DURG (DURG)		 MEX 17:40
18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
 BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP)		 MEX 10:15
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
 BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL)		 MEX 22:30
18247 BSP-REWA EXP
 BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA)		 MEX 19:20
18248 REWA-BSP EXP
 REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP)		 MEX 22:15
18413 PRDP-PURI SPECIAL
 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)		 MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)		 MEX 06:15
19575 OKHA - NDT EXPRESS
 OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT)		 MEX 08:20
20472 PURI BKN EXP
 PURI (PURI) - BIKANER JN (BKN)		 SUF 06:35
20940 SLN - ADI S.F EXP
 SULTANPUR (SLN) - AHMEDABAD JN (ADI)		 SUF 18:05
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
 KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)		 JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)		 JSH 15:20
22169 RKMP-SRC SF HAMSAFAR
 RANI KAMALAPATI (RKMP) - SANTRAGACHI JN (SRC)		 SUF 14:40
22406 ANVT-BGP GARIB RATH
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)		 GBR 17:20
22453 RAJYA RANI EX
 LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)		 SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:40
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
 CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ)		 SUF 05:20
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
 MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR)		 SUF 23:50
22868 NZM DURG SF HUMSAFAR EXP
 HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) - DURG (DURG)		 SUF 11:25
22917 HARIDWAR EXPRESS
 BANDRA TERMINUS (BDTS) - HARIDWAR JN (HW)		 SUF 12:45
31191 NH-KLYM LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:10
31192 KLYM - NH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 23:46
31232 BP -SDAH LOCAL
 BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 14:42
31233 SDAH-BP LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)		 SUB 13:42
31311 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:12
31312 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:02
31338 KLYM-SDAH EMU LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:12
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:40
31412 NH-SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:05
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:50
31419 SDAH-NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 10:45
31425 SDAH-NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 13:07
31426 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 12:00
31434 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 14:50
31445 SDAH - NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 22:22
31447 SDAH-NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 23:15
31450 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 23:15
31511 SDAH-STB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)		 SUB 04:35
31512 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:22
31514 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:46
31541 SDAH- STB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)		 SUB 22:40
31542 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:45
31612 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:20
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31629 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 22:08
31631 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 22:50
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
31725 RHA - KNJ
 RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)		 SUB 22:20
31726 KNJ-RHA LOCAL
 KRISHNGR CTY JN (KNJ) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 23:25
31741 RHA - GEDE LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE)		 SUB 04:42
31811 SDAH-KNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)		 SUB 03:20
31812 KNJ - SDAJ LOCAL
 KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:20
31844 KNJ-SDAH LOCAL
 KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:17
31911 SDAH-GEDE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)		 SUB 04:20
31912 GEDE - SDAH LOCAL
 GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:50
32211 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 04:07
32213 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 04:58
32249 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 22:23
33311 BT-HNB LOCAL
 BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)		 SUB 04:03
33320 HNB BT LOCAL
 HASANABAD (HNB) - BARASAT (BT)		 SUB 22:24
33325 BT HNB LOCAL
 BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)		 SUB 22:13
33361 BT-BNJ LOCAL
 BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)		 SUB 09:28
33366 BNJ-BT LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)		 SUB 22:10
33382 GBG-BT LOCAL
 GOBARDANGA (GBG) - BARASAT (BT)		 SUB 22:15
33512 HNB-SDAH LOCAL
 HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:03
33514 HNB-SDAH LOCAL
 HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:48
33533 SDAH-HB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - HASANABAD (HNB)		 SUB 22:15
33651 SDAH-HB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)		 SUB 04:45
33657 SDAH-HB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)		 SUB 12:00
33658 HB - SDAH LOCAL
 HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 13:40
33659 SDAH-HB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)		 SUB 13:32
33660 HB - SDAH LOCAL
 HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 14:58
33711 RHA - BNJ LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 04:15
33712 BNJ - RHA LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 04:18
33738 BNJ-RHA LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 23:09
33739 RHA-BNJ LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 23:12
33811 SDAH-BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 03:15
33812 BNJ-SDAH LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 02:58
33813 SDAH-BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 04:15
33814 BNJ-SDAH LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:25
33815 SDAH-BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 04:55
33859 SDAH - BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 22:34
33860 BNJ - SDAH LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:40
33861 SDAH - BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 23:00
33863 SDAH - BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 23:40
34111 KBGB - SDAH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:45
34112 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 03:45
34114 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 04:36
34161 KBGB - SDAH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:16
34163 KBGB - SDAH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 23:04
34164 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 22:04
34165 KBGB-SDAH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 23:56
34166 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 23:00
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 07:15
34352 SPR - CG LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)		 SUB 04:50
34362 SPR CG - LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)		 SUB 14:53
34411 SPR - SDAH LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:40
34412 SDAH- SPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 04:15
34436 SDAH-SPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 22:27
34511 CG - SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:45
34513 CG - SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:32
34530 SDAH - CG LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG)		 SUB 14:02
34539 CG - SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 15:45
34541 CG - SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 16:10
34552 SDAH - CG LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG)		 SUB 22:36
34554 SDAH-CG LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - CANNING (CG)		 SUB 23:19
34557 CG-SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 22:20
34711 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:00
34712 SDAH-LKPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 04:00
34713 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:35
34714 SDAH-LKPR LOCAL
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40088 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 15:35
40089 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 16:32
40090 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:05
40091 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 17:04
40092 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:20
40093 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 17:12
40094 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:28
40095 MSB-TBM LS GL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 17:28
40096 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:34
40097 MSB-TBM LS GL EMU
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 17:43
40098 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:46
40099 MSB-TBM LS GL EMU
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 17:51
40100 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 16:54
40101 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 18:14
40102 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:02
40103 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 18:21
40104 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:10
40105 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 18:35
40106 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:19
40107 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 18:49
40108 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:31
40109 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 18:56
40110 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:37
40111 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 19:12
40112 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 17:43
40113 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 19:19
40114 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:06
40115 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 19:33
40116 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:14
40117 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 19:41
40118 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:29
40119 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 19:57
40120 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:36
40121 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 20:13
40122 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:50
40123 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 20:21
40124 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 18:57
40125 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 20:29
40126 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 19:04
40127 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 20:37
40128 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 19:18
40129 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 20:52
40130 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 19:25
40131 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 21:00
40132 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 19:40
40133 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 21:10
40134 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 19:50
40135 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 21:30
40136 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 20:10
40137 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 21:40
40138 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 20:40
40139 MSB-TBM EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM)		 SUB 22:00
40140 TBM-MSB EMU LOCAL
 TAMBARAM (TBM) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 21:20
40141 