'आजादी का अमृत महोत्सव' आयोजन के तहत दिल्ली मेट्रो ने चलाई स्पेशल ट्रेन

Azadi ka mahotsav: 'आज़ादी का अमृत महोत्सव– भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष’ के आयोजनों के अंतर्गत आज सुबह ब्लू लाइन के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर विशेष रूप से सुसज्जित एक मेट्रो ट्रेन को रवाना किया. आठ डिब्बों वाली इस विशेष ट्रेन के बाहरी हिस्सों को पिछले 75 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की भावना का उल्लेख करते भारतीय नागरिकों के शानदार इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को दर्शाने वाले फोटोग्राफ्स के कोलाज और स्लोगनों से सजाया गया है.

आम जनता में राष्ट्रवाद और एकता की भावना के प्रसार के लिए गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रताकीत्मक रूप से यह ट्रेन चलाई गई है. यह स्पेशन ट्रेन 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाने की संपूर्ण अवधि के दौरान सेवा में रहेगी. डीएमआरसी ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव–भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष' मनाने के क्रम में पिछले वर्ष से अनेक गतिविधियों का आयोजन किया है.

जुलाई 2021 में, डीएमआरसी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजनों के क्रम में वॉयलेट लाइन के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसका उद्देश्य लालकिला ऐतिहासिक स्थल के महत्व को रेखांकित करना था, जहां से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस अर्थात् 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं.

