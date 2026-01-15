भारतीय समुद्री सीमा में घुसी PAK नाव 'अल-मदीना', कोस्ट गार्ड ने पकड़े 9 लोग

भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने अरब सागर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने वाली एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ लिया है. रात के अंधेरे में चलाए गए इस सटीक ऑपरेशन में 'अल-मदीना' नामक नाव के साथ उसमें सवार 9 चालक दल के सदस्यों (क्रू) को हिरासत में लिया गया है.

तटरक्षक बल के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह घटना 14 जनवरी 2026 की है. भारतीय तटरक्षक बल का एक जहाज अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के पास नियमित गश्त पर था. इसी दौरान भारतीय जलक्षेत्र के भीतर एक संदिग्ध नाव देखी गई.

जब आईसीजी (ICG) जहाज ने नाव को रुकने की चेतावनी दी, तो उसने रुकने के बजाय पाकिस्तानी सीमा की ओर भागने का प्रयास किया. इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ने तेजी से पीछा करते हुए नाव को घेर लिया और भारतीय जलक्षेत्र के भीतर ही उसे रोककर अपने कब्जे में ले लिया.

पोरबंदर ले जाई गई नाव

पकड़ी गई नाव की पहचान 'अल-मदीना' के रूप में हुई है. नाव पर कुल 9 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे. प्रारंभिक जांच के बाद, तटरक्षक बल के जहाज द्वारा नाव को खींचकर गुजरात के पोरबंदर लाया जा रहा है.

तटरक्षक बल के अधिकारियों ने बताया कि पोरबंदर पहुंचने के बाद नाव की गहन तलाशी (Rummaging) ली जाएगी. इसके साथ ही, पकड़े गए चालक दल के सदस्यों से विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां 'संयुक्त पूछताछ' (Joint Interrogation) करेंगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे भारतीय सीमा में केवल मछली पकड़ने के उद्देश्य से घुसे थे या इसके पीछे कोई और संदिग्ध मंसूबा था.

समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

भारतीय तटरक्षक बल ने इस ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह कार्रवाई भारत की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है. आईसीजी देश के समुद्री क्षेत्र में निरंतर सतर्कता और कानून प्रवर्तन के माध्यम से किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए चौबीसों घंटे तैनात है.

