कैप्टन विर्दी की हत्या कर भागा था UAE... सरकार ने शुरू की हुसैन महबूब को भारत लाने की प्रक्रिया

भारत सरकार ने मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड कैप्टन मनमोहन सिंह विर्दी की हत्या के मामले में फरार आरोपी हुसैन मोहम्मद शत्ताफ के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विदेश मंत्रालय ने यूएई को शत्ताफ के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल. (Photo: PTI)
भारत सरकार ने 2006 में महाराष्ट्र के लोनावला में मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड कैप्टन मनमोहन सिंह विर्दी की हत्या के मामले में फरार आरोपी हुसैन मोहम्मद शत्ताफ उर्फ हुसैन महबूब खोखावाला को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस संबंध में औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध पिछले सप्ताह यूएई स्थित भारतीय दूतावास को भेज दिया है.

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि हुसैन शत्ताफ वर्तमान में यूएई में अवैध रूप से रह रहा है और उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे वहां रेजिडेंस परमिट हासिल किया है. विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'भारत सरकार ने आरोपी के प्रत्यर्पण की सभी औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं. सरकार वांछित अपराधियों को देश वापस लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यह कदम भारत की उस नीति को भी दर्शाता है, जिसके तहत विदेशों में छिपे अपराधियों को किसी भी कीमत पर न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है.'

यह भी पढ़ें: ललित मोदी-विजय माल्या का लंदन से प्रत्यर्पण का केस कहां तक पहुंचा? ये है दोनों के घोटालों की पूरी कहानी

कैप्टन  मनमोहन सिंह विर्दी की हत्या के अलावा शत्ताफ पर जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और गलत विवरण देकर पासपोर्ट हासिल करने जैसे कई अन्य मामले भी दर्ज हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक, हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद शत्ताफ भारत से फरार हो गया था. बताया जा रहा है कि आरोपी ने यूएई में रहने के लिए फर्जी विवाह प्रमाण पत्र का सहारा लिया और इसी के आधार पर वहां रेजिडेंसी हासिल की.

उसके पास भारत का जो पासपोर्ट था, वह वर्ष 2019 में जारी हुआ था, जिसकी वैधता 2021 में समाप्त हो चुकी है. भारतीय एजेंसियों का कहना है कि शत्ताफ लंबे समय से कानून से बचता रहा है, लेकिन अब भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे देश वापस लाने की कोशिश तेज कर दी गई है. अगर प्रत्यर्पण सफल होता है, तो शत्ताफ को भारत लाकर उसके खिलाफ लंबित सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

