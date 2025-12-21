scorecardresearch
 
'भारत और पड़ोसी देशों का भविष्य आपस में जुड़ा है...', बांग्लादेश हालात पर बोले पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे

बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों का भविष्य आपस में गहराई से जुड़ा है. उन्होंने भारत की पड़ोस नीति, संयम और रचनात्मक संवाद की अहमियत पर जोर दिया.

पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने पड़ोसी मुल्कों से संबंधों पर बात की. (File Photo: PTI)
बांग्लादेश में बढ़ते राजनीतिक तनाव और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद क्षेत्रीय हालात पर चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने साफ कहा है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों का भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी है.

रिटायर्ड जनरल नरवणे ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ सकारात्मक और सहयोगात्मक रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचता है. नरवणे के अनुसार, राजनीति में कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं जो पूरी तरह सही नहीं होतीं और इससे भ्रम फैलता है, जबकि जरूरत रचनात्मक संवाद और संयम की होती है.

पूर्व आर्मी चीफ ने कहा, "भारत ने हमेशा अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की है. हम दूसरों की आंतरिक परिस्थितियों पर टिप्पणी नहीं करते. राजनीति में कई बातें कही जाती हैं जो सच नहीं होतीं. भारत और उसके पड़ोसी देशों का भविष्य आपस में जुड़ा है और हम सभी अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं."

उस्मान हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत

यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. इनक़िलाब मंच के संयोजक, प्रमुख छात्र नेता और फरवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के संभावित संसदीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की 18 दिसंबर को सिंगापुर में मौत हो गई थी. वह ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान हुए एक हमले में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के लिए सिंगापुर भेजे गए थे.

जनाजे में सैकड़ों लोग जुटे

शनिवार को बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की नमाज़-ए-जनाजा अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. परिवार की इच्छा के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया. हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं.

