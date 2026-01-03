scorecardresearch
 
'यात्रा से बचें, संपर्क बनाए रखें', वेनेजुएला में बिगड़े हालात पर केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के दावों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से अत्यधिक सतर्कता बरतने, आवाजाही सीमित रखने और काराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की है. काराकस में धमाकों और अस्थिर हालात के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है.

वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया हमला (File Photo: ITG)

वेनेजुएला में अमेरिकी हमले और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद तेजी से बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीय 'अत्यधिक सतर्कता' बरतें, अपनी आवाजाही सीमित रखें और लगातार भारतीय दूतावास, कराकस के संपर्क में रहें.

भारतीय दूतावास ने जारी किए आपात संपर्क नंबर

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद भारतीय नागरिक हालात को देखते हुए गैर-जरूरी यात्रा से बचें. मंत्रालय ने दूतावास का ईमेल आईडी cons.caracas@mea.gov.in और आपातकालीन फोन नंबर +58-412-9584288 भी साझा किया है, जो व्हाट्सऐप कॉल के लिए भी उपलब्ध है.

यह एडवाइजरी ऐसे समय जारी की गई है, जब वेनेजुएला में तनाव तेजी से बढ़ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने राजधानी काराकस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और एक तड़के ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया.

अमेरिका ने मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया

ट्रंप के अनुसार, मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में अमेरिका ले जाया जा रहा है. मादुरो पर न्यूयॉर्क के मैनहैटन फेडरल कोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं, इनमें नार्को-टेररिज्म साजिश, कोकीन आयात से जुड़ी साजिश और हथियारों से संबंधित अपराध शामिल बताए गए हैं.

हालांकि, वेनेजुएला सरकार ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. स्थानीय निवासियों ने बताया कि राजधानी के कई हिस्सों में नीचे उड़ते सैन्य विमान दिखाई दिए, आग लगने की घटनाएं हुईं, बिजली गुल हो गई और आसमान में धुएं के घने गुबार नजर आए.

तेजी से बदलते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने साफ किया है कि भारतीय नागरिक किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही ध्यान दें. दूतावास हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
 

