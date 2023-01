Weather Today: यूपी से पंजाब तक शीतलहर से आज भी नहीं राहत, दिल्ली में दो दिन की बारिश बिगाड़ेगी मौसम का खेल!

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर से भीषण शीतलहर का कहर जारी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में ठंड के बीच शीतलहर से ठिठुरन की स्थिति है. दक्षिण हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में जीरो के करीब तक तापमान दर्ज किया जा रहा है.

आमतौर पर हर साल मकर संक्रांति के बाद सर्दी कम होने लगती है लेकिन इस बार शीतलहर का कहर और तापमान में गिरावट दोनों का सितम देखने को मिल रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 डिग्री वाली ठंड का टॉर्चर जारी है. इस बीच मौसम विभाग ने 19 एवं 23 जनवरी को दिल्ली में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है.

दिल्ली के मौसम की जानकारी

मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते ठंड पीक पर रहेगी. 18 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तो अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, 21 से 25 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत को ठंड के प्रभावित करने की बहुत संभावना है. हालांकि, 19 जनवरी से दिल्ली के तापमान में मामूली बढ़त देखने को मिलेगी.

Delhi | People light up bonfires to find respite from the prevailing cold wave conditions in the national capital. Visuals from ITO area pic.twitter.com/JJsHXCiGxk

बारिश की संभावना

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 23 और 24 जनवरी 2023 को बारिश की संभावना है. ये 25 जनवरी तक जारी रह सकती है. साथ ही हिमालय क्षेत्रो में भारी बर्फबारी हो सकती है.

An active WD very likely to affect Northwest India during 21st to 25th Jan. Under its influence, rainfall/snowfall activity is likely to commence over Western Himalayan Region from early hours of 21st and would continue till 25th with peak activity on 23rd and 24th Jan 2023.