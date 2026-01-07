उत्तर भारत में जमाने वाली ठंड तो साउथ में बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और दक्षिण भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी कर चेतावनी दी है. इससे मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ सकती है.



आईएमडी के अनुसार, आठ जनवरी को उत्तर-पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं. विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो के करीब पहुंच सकती है और तापमान में भी भारी गिरावट आ सकती है.



मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के आपस में टकराने से कोहरा और ठंड बढ़ी है. इसी वक्त बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश का कारण बनेगा. इससे यातायात व्यवस्था पर इस खराब मौसम का सीधा असर पड़ेगा. तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को सुरक्षा के लिहाज से समुद्र से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

रेल-सड़क और हवाई यात्रा पर पड़ेगा असर



मौसम विशेषज्ञ और मौसम तक के संस्थापक देवेंद्र त्रिपाठी ने चेताया, 'कल 8 जनवरी को बहुत घना कोहरा रहेगा, जिससे रेल-सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है.'



उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा और उत्तर-पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं के टकराव से ये घना कोहरा बन रहा है.

कोल्ड वेव की चेतावनी



IMD के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के कई इलाकों में कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी.



वहीं, दिल्ली में स्काईमेट ने शुष्क मौसम और दिन में ठंड की स्थिति का अनुमान जताया है, जबकि आईएमडी ने अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सात से नौ डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जताया है.

साउथ में भारी बारिश का अनुमान



इसके उलट दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन तेज हो रहा है. IMD ने चेतावनी दी है कि 8 जनवरी से तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है.



त्रिपाठी ने पुष्टि की कि ये सिस्टम तटीय क्षेत्र के करीब पहुंच गया है, जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है.



साथ ही विभाग ने मछुआरों को IMD ने सलाह दी है कि इस दौरान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण तमिलनाडु तट पर न जाएं.

