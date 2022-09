IMD Rainfall Alert: UP के इस हिस्से में 5 दिनों तक गरज के साथ होगी भारी बारिश, जान लीजिए IMD का अलर्ट

Weather Forecast, UP Weather Update, IMD Rainfall Alert: देश के विभिन्न हिस्सों से मॉनसून विदा होने लगा है. राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों से मॉनसून की विदाई हो गई. हालांकि, अब भी ज्यादातर राज्य हैं, जहां पर बारिश की गतिविधियां जारी हैं. मौसम विभाग (IMD) ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करके उन राज्यों के बारे में जानकारी दी है, जहां पर आने वाले दिनों में बरसात के आसार हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज से पांच दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश होगी.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 से 25 सितंबर तक रोजाना भारी बारिश होगी. इस दौरान बादल के गरजने की भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल (21 व 22 सितंबर), पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 से 23 सितंबर तक मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है.

अन्य राज्यों की बात करें तो मौसम विभाग ने ओडिशा, तेलंगाना में 21 सितंबर, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 21 और 22 सितंबर और मध्य प्रदेश में 21 से 23 सितंबर, 2022 के बीच गरज के साथ भारी बरसात की संभावना जताई है. इसके अलावा, पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 सितंबर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में 22 सितंबर को बहुत भारी बारिश होगी. अरुणाचल प्रदेश में 22 से 24 सितंबर के बीच, असम और मेघालय में 21 से 23 सितंबर तक, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 व 22 सितंबर को मध्यम बारिश होगी.

Isolated heavy falls & thunderstorm/lightning very likely over Odisha & Telangana on 21st; Vidarbha, Chhattisgarh, Madhya Maharashtra and Marathwada on 21st & 22nd and Madhya Pradesh during 21st-23rd September, 2022. pic.twitter.com/UD1ZwDE020