Chocolate Day Wishes: प्यारभरे शब्दों से रिश्तों में घोलें मिठास, चॉकलेट डे पर शेयर करें ये मैसेज

> मिठाई से ज्यादा मीठे हो तुम,

क्यों हो तुम इतने स्वीट,

तुमको क्या लाकर दूं चॉकलेट,

तुम हो चॉकलेट से ज्यादा स्वीट,

Happy Chocolate Day 2026!

और पढ़ें



> सनम तेरा ये मीठा-सा प्यार,

लाया है मेरे जीवन में बहार,

प्यार की मिठास से सजा संसार,

चॉकलेट डे पर मैं करती हूं प्यार का इजहार!

Happy Chocolate Day Dear

> गुलाब की खूबसूरती भी फीकी सी लगती है,

जब तेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है,

यूं ही मुस्कुराते रहना मेरे प्यार तू,

तेरी खुशियों से मेरी सांसे जी उठती हैं.

Happy Chocolate Day!



> चॉकलेट डे आया है, तेरी याद लाया है,

आ जाओ आज, दिल ने तुझे फिर बुलाया है,

ऐ जाने तमन्ना, तुझे मनाने के लिए,

मैंने चॉकलेट का पूरा डिब्बा मंगवाया है,

You A Very Happy Chocolate Day!



> हर रिश्ते में विश्वास रहने दो,

जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो,

यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का,

न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो.

Happy Chocolate Day 2026 Wishes!

> चॉकलेट फीकी लगती है,

तेरी एक मुस्कान के आगे,

पूरी दुनिया छोटी लगती है,

एक तेरे आगोश के आगे!

Happy Chocolate Day 2026

> मेरे दिल की धड़कन हो तुम,

Perk के चॉकलेट का रेपर हो तुम,

रहना हमेशा यूं ही मेरे साथ क्योंकि

मेरी Favorite चॉकलेट हो तुम

Happy Chocolate Day!

---- समाप्त ----