scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chocolate Day Wishes: प्यारभरे शब्दों से रिश्तों में घोलें मिठास, चॉकलेट डे पर शेयर करें ये मैसेज

Chocolate Day 2026 Wishes: चॉकलेट डे (Chocolate Day) वैलेंटाइन वीक का तीसरा दिन है, जो हर साल 9 फरवरी को मनाया जाता है. रोज डे पर गुलाब और प्रपोज डे पर प्यार का इजहार करने के बाद, चॉकलेट डे रिश्ते में मिठास घोलने का सबसे प्यारा दिन होता है. चॉकलेट को प्यार, खुशी और मिठास का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में हम आपके लिए कुछ ऐसे मैसेज लेकर आए हैं, जो शब्दों से आपके प्यारभरे रिश्ते में मिठास घोल देंगे. 

Advertisement
X
Chocolate Day 2026 Wishes in Hindi (Photo- Pexels)
Chocolate Day 2026 Wishes in Hindi (Photo- Pexels)

> मिठाई से ज्यादा मीठे हो तुम,
क्यों हो तुम इतने स्वीट,
तुमको क्या लाकर दूं चॉकलेट,
तुम हो चॉकलेट से ज्यादा स्वीट,
Happy Chocolate Day 2026!


> सनम तेरा ये मीठा-सा प्यार,
लाया है मेरे जीवन में बहार,
प्यार की मिठास से सजा संसार,
चॉकलेट डे पर मैं करती हूं प्यार का इजहार!
Happy Chocolate Day Dear

 

सम्बंधित ख़बरें

Happy Rose Day Wishes in Hindi (File Photo- Pixels)
गुलाब खिलते रहें जिंदगी की राह में... रोज डे को बनाएं खास, शेयर करें ये मैसेज
वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के साथ रोड ट्रिप के लिए ये जगहें हैं परफेक्ट
valentines-week-2026
शुरू होने वाला है वैलेंटाइन वीक, जानें किस दिन मनेगा कौन सा डे
happy rose day
Happy Rose Day नहीं इस साल रोमांटिक शायरी से करें पार्टनर को विश
तारों की छांव में प्यार का इज़हार, वैलेंटाइन डे के लिए 5 सबसे रोमांटिक स्पॉट

> गुलाब की खूबसूरती भी फीकी सी लगती है,
जब तेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है,
यूं ही मुस्कुराते रहना मेरे प्यार तू,
तेरी खुशियों से मेरी सांसे जी उठती हैं.
Happy Chocolate Day!


> चॉकलेट डे आया है, तेरी याद लाया है,
आ जाओ आज, दिल ने तुझे फिर बुलाया है,
ऐ जाने तमन्ना, तुझे मनाने के लिए,
मैंने चॉकलेट का पूरा डिब्बा मंगवाया है,
You A Very Happy Chocolate Day!


> हर रिश्ते में विश्वास रहने दो,
जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो,
यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का,
न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो.
Happy Chocolate Day 2026 Wishes!

Advertisement

 

> चॉकलेट फीकी लगती है,
तेरी एक मुस्कान के आगे,
पूरी दुनिया छोटी लगती है,
एक तेरे आगोश के आगे!
Happy Chocolate Day 2026

 

> मेरे दिल की धड़कन हो तुम,
Perk के चॉकलेट का रेपर हो तुम,
रहना हमेशा यूं ही मेरे साथ क्योंकि
मेरी Favorite चॉकलेट हो तुम
Happy Chocolate Day!

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement