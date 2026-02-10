'देश में कोई औरंगजेब बनता है तो महाराणा प्रताप भी पैदा होता...', बीजेपी नेता का राहुल गांधी पर तंज

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए उनके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाकर कार्रवाई की जानी चाहिए. गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान न केवल संसद की मर्यादा के खिलाफ हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं. गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि, 'जब-जब इस देश में कोई औरंगजेब बनने की कोशिश करता है, तब-तब महाराणा प्रताप भी पैदा होता है.'

और पढ़ें

गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे समाज में भ्रम और तनाव पैदा हो. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'राहुल गांधी को अपनी भाषा और मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए. अगर यही रवैया रहा तो संसद को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा.'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं ऐसे में उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाकर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि, 'गजवा ए हिंद का सपना छोड़ दो जब-जब देश में कोई औरंगजेब बनता है तो महाराणा प्रताप भी पैदा होता है.'

---- समाप्त ----