scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'देश में कोई औरंगजेब बनता है तो महाराणा प्रताप भी पैदा होता...', बीजेपी नेता का राहुल गांधी पर तंज

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाकर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब-जब देश में कोई औरंगजेब बनता है तो महाराणा प्रताप भी पैदा होता है.

Advertisement
X
राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं
राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए उनके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाकर कार्रवाई की जानी चाहिए. गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान न केवल संसद की मर्यादा के खिलाफ हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं. गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि, 'जब-जब इस देश में कोई औरंगजेब बनने की कोशिश करता है, तब-तब महाराणा प्रताप भी पैदा होता है.'

गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे समाज में भ्रम और तनाव पैदा हो. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'राहुल गांधी को अपनी भाषा और मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए. अगर यही रवैया रहा तो संसद को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा.'

केंद्रीय मंत्री ने  कहा, राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं ऐसे में उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाकर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि, 'गजवा ए हिंद का सपना छोड़ दो जब-जब देश में कोई औरंगजेब बनता है तो महाराणा प्रताप भी पैदा होता है.'

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले गिरिराज सिंह?
'राहुल गांधी बचकाना हरकत कर रहे थे', बोले गिरिराज सिंह
Owaisi said no agency for Muslims stay voter all homes bulldozed
गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर साधा निशाना
Tejashwi Yadav said they will not speak and should do penance for hundred days
तेजस्वी यादव को लेकर क्या बोले गिरिराज सिंह?
Giriraj Singh on OBC comment about burqa wearing prime minister
ओवैसी पर गिरिराज सिंह का पलटवार
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement