scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आ गई तारीख, जानिए कब से दौड़ेगी देश में पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री ने दिया हर अपडेट 

भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से शुरू होने की तैयारी में है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना का संचालन चरणबद्ध तरीके से होगा. सबसे पहले सूरत-बिलिमोरा सेक्शन शुरू किया जाएगा, इसके बाद वापी-सूरत, वापी-अहमदाबाद, ठाणे-अहमदाबाद और अंत में पूरा मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर चालू होगा.

Advertisement
X
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन के बारे में बताया ( File Photo: PTI)
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन के बारे में बताया ( File Photo: PTI)

देश की बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन को लेकर आखिरकार बड़ा अपडेट सामने आ गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन परियोजना की टाइम लाइन और चरणबद्ध शुरुआत को लेकर तस्वीर साफ कर दी है. रेल मंत्री के मुताबिक, भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी और उसी के बाद इसे यात्रियों के लिए खोला जाएगा. रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन का संचालन एक साथ पूरे रूट पर नहीं, बल्कि चरणों में शुरू किया जाएगा. इससे तकनीकी परीक्षण, सुरक्षा मानकों और यात्रियों की सुविधा को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा.

सबसे पहले सूरत से बिलिमोरा तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन सूरत से बिलिमोरा के बीच शुरू किया जाएगा. इसके बाद क्रमशः वापी से सूरत, फिर वापी से अहमदाबाद और उसके बाद ठाणे से अहमदाबाद तक हाई-स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी. अंतिम चरण में मुंबई से अहमदाबाद के बीच पूरे कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू होगा.

सम्बंधित ख़बरें

The sleeper version of the Vande Bharat train proved its mettle in the water test
VIDEO: वंदे भारत स्लीपर का जलवा, 180 की स्पीड पर भी गिलास से नहीं गिरा पानी
rahul gandhi ashwini vaishnaw foxconn karnataka iphone plant recruitments credit war
राहुल गांधी ने कर्नाटक की तारीफ करते-करते ऐसा क्या लिख दिया, अश्विनी वैष्णव बोले- Thank You
pension
27 साल का इंतजार, अब 1 घंटे में समाधान... रिटार्यड कैमरामैनों की पेंशन का निपटा विवाद
delhi-metro
दिल्ली-NCR को मोदी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट... मेट्रो का होगा विस्तार, 13 नए स्टेशन बनेंगे
कांग्रेस नेता अजय कुमार ने अश्विनी वैष्णव को बताया 'रील मंत्री'
'10 साल में 107% बढ़ा रेल किराया, थाली भी ₹120 की हुई,' कांग्रेस का आरोप

यात्रियों को होगा फायदा ही फायदा 

बुलेट ट्रेन से सफर न केवल तेज होगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर माना जा रहा है. अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली, आरामदायक कोच और विश्वस्तरीय सुविधाएं इस परियोजना की पहचान होंगी. रेल मंत्री के इस ऐलान के बाद बुलेट ट्रेन को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है. अब सबकी निगाहें 2027 पर टिकी हैं, जब देश को पहली हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है.

Advertisement

रेल मंत्री ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना 508 किलोमीटर लंबी होगी और इसे 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है. पूरा कॉरिडोर चालू होने के बाद बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद का सफर लगभग 2 घंटे 17 मिनट में पूरा करेगी.

बुलेट ट्रेन लाइन अहमदाबाद के साबरमती को मुंबई से जोड़ेगी और इसे भारत के पहले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है. गौरतलब है कि इस परियोजना की शुरुआत 2017 में की गई थी और पहले इसकी समयसीमा दिसंबर 2023 तय की गई थी. हालांकि, भूमि अधिग्रहण और अन्य क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं के चलते इसमें देरी हुई. रेल मंत्री ने यह भी कहा कि अब उद्घाटन के दौरान बुलेट ट्रेन पहले की योजना से अधिक लंबे सेक्शन पर चलाई जाएगी. उन्होंने कहा, अगस्त 2027 में उद्घाटन के दौरान बुलेट ट्रेन अब सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी. पहले उद्घाटन सेवा को इसी समयसीमा में सूरत से बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर के सेक्शन पर चलाने की योजना थी.

वंदेभारत स्लीपर ट्रेन भी हो रही शुरू 

 स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद रेलवे ने नए साल के पहले ही दिन इसके रूट का भी ऐलान कर दिया है. रेल मंत्रालय के मुताबिक, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहटी से कोलकाता के बीच चलेगी. रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे. रेलमंत्री ने कहा कि साल 2026 रिफॉर्म का है. आने वाले दिनों में ऐसी ही और ट्रेनों की झलक भी दिखेगी.ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का तोहफा सरकार की ओर से बड़ी घोषणा है.

Advertisement

कब शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी में ही शुरू हो जाएगी. 15 से 20 जनवरी के बीच इसके उद्घाटन की उम्मीद है. संभावित तारीख 17 या 18 जनवरी है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के संचालन से पूर्वोत्तर के लोगों को कोलकाता आने जाने में बहुत आसानी होगी.

कितनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलेंगी?

रेल मंत्री ने बताया कि अगले छह महीनों में 8 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें आएंगी. जबकि पूरे साल भर में कुल 12 ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी. स्लीपर वंदे भारत में यात्रियों का खास ध्यान रखा गया है. इसमें कई सारी सुविधाएं हैं जो बहुत एडवांस और बाकि ट्रेनों से अलग हैं.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया कितना होगा ? 

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, गुवाहाटी से कोलकाता का थर्ड एसी का किराया 2300 रुपये जबकि सेकंड AC का किराया 3000 रुपये होगा. वहीं, फर्स्ट AC का किराया 3600 रुपये होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement