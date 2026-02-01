Budget 2026: बजट भाषण में टैरिफ शब्द का 24 बार जिक्र, जानें वित्त मंत्री किस वर्ड का कितनी बार किया इस्तेमाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी (रविवार), को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री के बजट भाषण में ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं आया लेकिन बार-बार टैरिफ शब्द इस्तेमाल हुआ. कई शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल वित्त मंत्री ने कई बार किया.

निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आय यानी इनकम शब्द का इस्तेमाल सबसे अधिक 98 बार किया. जबकि ड्यूटी यानी शुल्क शब्द का उपयोग 51 बार, दर यानी रेट शब्द का इस्तेमाल 48 बार किया है.आइए हम जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने किस शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया.

शब्द कितनी बार हुआ इस्तेमाल टैरिफ 24 आय 98 शुल्क 51 दर 48 छूट 31 कटौती 34

सेवाएं 41 विदेशी 20

दंड 31 सीमा शुल्क 47 वृद्धि 18 माल 47 विदेशी 20 वैश्विक 26 क्रेडिट 18 निर्यात 17

राष्ट्रीय 20 निर्माण 29 वापसी 22

बजट की प्रमुख घोषणाएं

- 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

हाईस्पीड कॉरिडोर: मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी, वाराणसी–सिलीगुड़ी.

- बजट में महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान, लखपति दीदी के बाद अब सी-मार्ट योजना का ऐलान , कम ब्याज पर मिल पाएगा लोन

- आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे, आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स भी बनेंगे

- बजट में युवाओं-किसानों के लिए कई बड़े ऐलान लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

- भारत बनेगा ग्लोबल डेटा सेंटर हब, विदेशी टेक कंपनियों को मिलेगी टैक्स छूट

- भारतीय काजू-कोको को ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य, AI करेगा किसानों की मदद

- कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं के आयात में छूट मिलेगी.

- ITR-1, ITR-2 फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई, अब 31 जुलाई तक भर सकते हैं रिटर्न

- डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा

- नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्ध सर्किट बनेगा. ये सर्किट अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगा.

- मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाना, पुराने औद्योगिक सेक्टर को फिर से खड़ा करना, MSME को चैंपियन बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल

- वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए 'खेलो इंडिया' मिशन शुरू करने का ऐलान किया...

- गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा.

