Budget 2026: बजट भाषण में टैरिफ शब्द का 24 बार जिक्र, जानें वित्त मंत्री किस वर्ड का कितनी बार किया इस्तेमाल
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है.जिसमें उन्होंने आय, टैरिफ, शुल्क, दर, छूट, कटौती जैसे कई महत्वपूर्ण शब्दों का बार-बार उपयोग किया.आय शब्द का सबसे अधिक 98 बार इस्तेमाल हुआ जबकि टैरिफ का 24 बार जिक्र हुआ. आइए जानते हैं कस्टम, ड्यूटी समेत किस शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी (रविवार), को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री के बजट भाषण में ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं आया लेकिन बार-बार टैरिफ शब्द इस्तेमाल हुआ. कई शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल वित्त मंत्री ने कई बार किया.
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आय यानी इनकम शब्द का इस्तेमाल सबसे अधिक 98 बार किया. जबकि ड्यूटी यानी शुल्क शब्द का उपयोग 51 बार, दर यानी रेट शब्द का इस्तेमाल 48 बार किया है.आइए हम जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने किस शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया.