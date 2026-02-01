scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budget 2026: बजट भाषण में टैरिफ शब्द का 24 बार जिक्र, जानें वित्त मंत्री किस वर्ड का कितनी बार किया इस्तेमाल

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है.जिसमें उन्होंने आय, टैरिफ, शुल्क, दर, छूट, कटौती जैसे कई महत्वपूर्ण शब्दों का बार-बार उपयोग किया.आय शब्द का सबसे अधिक 98 बार इस्तेमाल हुआ जबकि टैरिफ का 24 बार जिक्र हुआ. आइए जानते हैं कस्टम, ड्यूटी समेत किस शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया.

Advertisement
X
Words use in Budget 2026
Words use in Budget 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी (रविवार), को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री के बजट भाषण में ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं आया लेकिन बार-बार टैरिफ शब्द इस्तेमाल हुआ. कई शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल वित्त मंत्री ने कई बार किया. 

निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आय यानी इनकम शब्द का इस्तेमाल सबसे अधिक 98 बार किया. जबकि ड्यूटी यानी शुल्क शब्द का उपयोग 51 बार, दर यानी रेट शब्द का इस्तेमाल 48 बार किया है.आइए हम जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने किस शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया.

शब्द कितनी बार हुआ इस्तेमाल
टैरिफ 24
आय 98
शुल्क 51
दर 48
छूट 31
कटौती 34
 
सेवाएं 41
विदेशी 20
 
दंड 31
सीमा शुल्क  47
वृद्धि 18
माल 47
विदेशी 20
वैश्विक 26
क्रेडिट 18
निर्यात 17
 
राष्ट्रीय 20
निर्माण 29
वापसी 22
Words use in Budget speech 2026

बजट की प्रमुख घोषणाएं

सम्बंधित ख़बरें

Budget 2026 Excise Duty Tax Biogas CNG Mix
गाड़ी चलाना होगा किफायती, सस्ती होगी CNG! बजट में हुआ ये बड़ा ऐलान
Nirmala Sitaraman presents the ninth union budget
'ये अपार अवसरों का राजमार्ग, रिफॉर्म एक्सप्रेस...', बजट पर क्या बोले PM मोदी?
Union Budget 2026
पशुपालन में सब्सिडी... अखरोट-बादाम की खेती को बढ़ावा, एग्रीकल्चर में ये बड़े ऐलान
Stock Market Amid US-China Tension
अचानक क्‍यों क्रैश हुआ शेयर बाजार? स्‍वाहा हुए 8 लाख करोड़... अब आगे क्‍या
Budget 2026
बजट का ये प्रावधान बना सकता है भारत को 'AI हब', विदेशी टेक कंपनियों को बड़ा फायदा
  • - 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान
  • हाईस्पीड कॉरिडोर: मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी, वाराणसी–सिलीगुड़ी.
  • - बजट में महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान, लखपति दीदी के बाद अब सी-मार्ट योजना का ऐलान , कम ब्याज पर मिल पाएगा लोन
  • - आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे, आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स भी बनेंगे
  • - बजट में युवाओं-किसानों के लिए कई बड़े ऐलान लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
  • - भारत बनेगा ग्लोबल डेटा सेंटर हब, विदेशी टेक कंपनियों को मिलेगी टैक्स छूट
  • - भारतीय काजू-कोको को ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य, AI करेगा किसानों की मदद
  • - कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं के आयात में छूट मिलेगी.
  • - ITR-1, ITR-2 फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई, अब 31 जुलाई तक भर सकते हैं रिटर्न
  • - डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा
  • - नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्ध सर्किट बनेगा. ये सर्किट अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगा.
  • - मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाना, पुराने औद्योगिक सेक्टर को फिर से खड़ा करना, MSME को चैंपियन बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल
  • - वित्त मंत्री ने खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए 'खेलो इंडिया' मिशन शुरू करने का ऐलान किया...
  • - गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा. 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement