राष्ट्रपति भवन में नेताजी का चित्रः TMC के सवाल, सरकार की सफाई और बीजेपी हमलावर

राष्ट्रपति भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र के अनावरण को लेकर विवाद छिड़ गया है. केंद्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उस दावे का खंडन किया है कि जिसमें उसने राष्ट्रपति द्वारा अनावरण किए गए सुभाष चंद्र बोस के चित्र को 'नकली' करार दिया है. टीएमसी का दावा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी के जिस चित्र का अनावरण किया है, वह एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी का है.

बहस को "फेक" करार देते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र उनकी एक मूल तस्वीर पर आधारित है. सरकार ने कहा कि साफ पता चल रहा है कि पूरी बहस नकली है और खराब शोध पर आधारित है.



'नकली' चित्र की बहस क्या है?

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण किया.

President Kovind unveils the portrait of Netaji Subhas Chandra Bose at Rashtrapati Bhavan to commemorate his 125th birth anniversary celebrations. pic.twitter.com/Y3BnylwA8X