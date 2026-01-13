scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं अपनी राज्यसभा सीट खाली कर रहा हूं', दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह अपनी राज्यसभा सीट खाली कर रहे हैं. अप्रैल में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उन्होंने तीसरी बार उच्च सदन में जाने से इनकार कर दिया है. दिग्विजय सिंह ने संकेत दिए कि वे मध्य प्रदेश की राजनीति और संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे.

Advertisement
X
दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं. (File Photo)
दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं. (File Photo)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वह अपनी राज्यसभा सीट खाली कर रहे हैं और तीसरी बार उच्च सदन में जाने का कोई इरादा नहीं है. दिग्विजय सिंह का मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है.

भोपाल में एएनआई से बातचीत के दौरान जब उनसे तीसरी बार राज्यसभा जाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो दिग्विजय सिंह ने कहा, "मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं." उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला उनका है और वह आगे राज्यसभा में जाने की दौड़ में शामिल नहीं होंगे.

यह भी पढ़ें: 'BJP में आने का रास्ता ढूंढ रहे दिग्विजय सिंह', विधायक पन्नालाल शाक्य का बड़ा दावा

सम्बंधित ख़बरें

Digvijay Singh
'BJP में आने का रास्ता ढूंढ रहे दिग्विजय', विधायक का बड़ा दावा
Digvijay Singh praises RSS and BJP in viral social media post
RSS को लेकर अपने बयान पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई
digvijaya singh rss bjp remark congress political crisis
कांग्रेस में अब 'ओपन-हार्ट सर्जरी' की मांग, आखिर दिग्विजय-थरूर-खुर्शीद क्या चाहते हैं?
दिग्विजय सिंह (फाइल फोटो)
कांग्रेस का 'संघ-संकट'... दिग्विजय सिंह अकेले नहीं जो RSS पर जहर उगलने के बाद फूल बरसा रहे
Congress leader digvijay singh social media post sparks political controversy
दिग्विजय सिंह की RSS वाली पोस्ट से कांग्रेस नाराज!

दिग्विजय सिंह ने इस दौरान राजनीतिक सहमति और संवैधानिक प्रक्रियाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं, जिन पर जन चर्चा और जन सहमति जरूरी होती है. उन्होंने कहा, "अगर हम ईमानदारी से संविधान के तहत उसका पालन करते रहें, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती. कई विषय ऐसे हैं जिन पर आम सहमति बनानी चाहिए और उसी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए."

Advertisement

राज्यसभा सीट छोड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि कई फैसले व्यक्तिगत नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन अपनी भूमिका को लेकर वह इतना जरूर कह सकते हैं कि वह राज्यसभा की सीट छोड़ रहे हैं. उनके इस बयान को कांग्रेस के भीतर एक स्पष्ट संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि वह अब प्रदेश की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस का 'संघ-संकट'... दिग्विजय सिंह अकेले नहीं जो RSS पर जहर उगलने के बाद फूल बरसा रहे

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने भेजी थी चिट्ठी

गौरतलब है कि, दिग्विजय सिंह पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वह मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहकर पार्टी संगठन को मजबूत करना चाहते हैं. इसी कड़ी में हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह को एक पत्र लिखा था, जिसमें राज्यसभा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को भेजने की मांग उठाई गई थी.

दिग्विजय सिंह के इस ऐलान के बाद कांग्रेस में राज्यसभा की संभावित दावेदारी और प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि आने वाले समय में वह संगठनात्मक गतिविधियों और जमीनी राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement