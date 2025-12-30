scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'BJP में आने का रास्ता ढूंढ रहे दिग्विजय सिंह', विधायक पन्नालाल शाक्य का बड़ा दावा

जब BJP विधायक पन्नालाल शाक्य से पूछा गया कि क्या दिग्विजय सिंह किसी के संपर्क में हैं, तो उन्होंने रहस्यमयी अंदाज में कहा, "वे किसके संपर्क में हैं, यह तो ऊपरवाले (हाईकमान) ही जानते हैं।"

Advertisement
X
दिग्विजय सिंह के 'अनुशासन' प्रेम पर भाजपा विधायक का तंज. (File Photo- PTI)
दिग्विजय सिंह के 'अनुशासन' प्रेम पर भाजपा विधायक का तंज. (File Photo- PTI)

दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की CWC बैठक से पहले दिग्विजय सिंह के बयान ने सियासत गर्मा दी है. दिग्विजय सिंह ने RSS और BJP में अनुशासन की तारीफ करते हुए तस्वीर शेयर की थी. कांग्रेस नेता की बयानबाजी को लेकर भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने खुलासा किया है.

पन्नालाल शाक्य ने aajtak से कहा, ''दिग्विजय सिंह BJP में आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए RSS और BJP की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं.''

गुना विधायक ने दिग्विजय सिंह को लेकर खुलासा करते हुए कहा, ''वे किसके संपर्क में हैं ये ऊपरवाले (हाईकमान) ही जानते हैं. दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए उनके विषय में ज्यादा क्या कहा जाए.''

सम्बंधित ख़बरें

digvijaya singh rss bjp remark congress political crisis
कांग्रेस में अब 'ओपन-हार्ट सर्जरी' की मांग, आखिर दिग्विजय-थरूर-खुर्शीद क्या चाहते हैं?
दिग्विजय सिंह (फाइल फोटो)
कांग्रेस का 'संघ-संकट'... दिग्विजय सिंह अकेले नहीं जो RSS पर जहर उगलने के बाद फूल बरसा रहे
Digvijay Singh praises RSS and BJP in viral social media post
RSS को लेकर अपने बयान पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई
BJP-RSS की तारीफ कर क्या दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को दिया संदेश? देखें शंखनाद
प्रशासन का कहना है कि पुरस्कार का तस्वीरों से लेना-देना नहीं.(Photo:@jitupatwari)
AI से कुएं बनाकर जीत लिया पुरस्कार, प्रशासन ने नकारे आरोप

'चरनोई' और 'मंदिर माफी' की जमीन पर घेरा

BJP विधायक ने दिग्विजय सिंह के मंदिर माफी की जमीन पर रोक लगाने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. कहा कि सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय के शासनकाल में जमीनों की बंदरबांट हुई थी. मंदिर माफी की कितनी जमीन बची है, पहले उसकी तलाश कर ली जाए. मंदिर माफी की जमीन बचाने के लिए दिग्विजय सिंह राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं. वे केवल वोटबैंक को देखते हुए बयानबाजी करते हैं. यदि उन्हें मंदिर माफी की जमीन की इतनी ज्यादा चिंता है तो फिर चरनोई (गौ चर भूमि) की जमीन के बारे में क्यों नहीं बोलते?

Advertisement

गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा, ''गायों के लिए आरक्षित चरनोई जमीन पर माफियाओं ने कब्जा जमा लिया. मंदिरों के रखरखाव के लिए अंग्रेजी शासन में जमीनें दी गई थीं और मुगल शासन में मवेशियों के लिए चरनोई भूमि आरक्षित की गई थी. लेकिन दिग्विजय सिंह के शासन में तो सभी सरकारी जमीनें ही बंट गई. अब गाय कहां खड़ी होंगी? गाय अगर वोट दे रही होतीं तो जमीनें बच जातीं? लेकिन गाय तो मूक है यानी बोल नहीं सकती.''  

BJP विधायक पन्नालाल शाक्य

पन्नालाल शाक्य के बयान अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने मंच से गुना कलेक्टर को लेकर भी नसीहत दी थी. पन्नालाल ने कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बदनाम करना चाहते हैं. वहीं, एक अन्य बयान में पन्नालाल शाक्य ने लोकसभा सीट पर बैठने की भी इच्छा जाहिर की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement