7 राज्यों में डेंस फॉग का अलर्ट! 3 जगह बारिश... मौसम में आयेंगे ये बदलाव

देश के कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. फरवरी के पहले हफ्ते में भी कुछ हिस्सों में ठंड और घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहा. आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में कोहरे की चादर छाई रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है. वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार में पारा 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 8 और 11 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. इन 3 राज्यों में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है. खासकर 10 फरवरी को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटा) के साथ बड़े इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

इसके अलावा IMD के अनुसार 7 राज्यों में घना कोहरा छाया रह सकता है. 10 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. उत्तराखंड, उत्तरी तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय में भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 9 से 11 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से व्यापक वर्षा/बर्फबारी की संभावना है। देश के शेष भागों में अगले 7 दिनों के दौरान कोई महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि संभावित नहीं है।



Under the… pic.twitter.com/Rms8El7StJ — India Meteorological Department (@Indiametdept) February 8, 2026

दिल्ली-NCR का मौसम

दिल्ली-NCR के मौसम की बात करें तो 9 फरवरी 2026 को यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 23°C से 25°C और न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रहने की संभावना है. इसके बाद 10 फरवरी को भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 9°C से 11°C के बीच रहने की संभावना जताई गई है.

