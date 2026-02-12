स्वेटर उतारने का वक्त आ गया? दिल्ली से राजस्थान तक 'हाय गर्मी'

दिल्ली में गर्मी का एहसास होने लगा है. कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हो रहा है. कल भी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. तापमान में बढ़त के कारण लोग दिन के समय भारी गर्म कपड़े पहनना कम कर रहे हैं. पिछले सालों पर नजर डालें तो फरवरी महीने में 26 फरवरी 2025 को अधिकतम तापमान 32.4°C तक पहुंचा था, जबकि 2024 फरवरी में सबसे ज्यादा तापमान 29.7°C दर्ज किया गया.

2020 के बाद से अब तक फरवरी का अधिकतम तापमान 33.6°C 21 फरवरी 2023 को दर्ज किया गया है. IMD के अनुसार आज भी दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक (1.6°C से 3.6°C) रहने का अनुमान है. आने वाले दिनों में भी दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर ही बना रह सकता है. फरवरी में गर्मी ने समय से पहले असर दिखाना शुरू कर दिया है.

दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी गर्मी का एहसास होने लगा है. 5 फरवरी 2026 तक राजस्थान में तापमान सामान्य के करीब था, लेकिन इसके बाद के दिनों से तापमान में बढ़त आने लगी है. अधिकतम तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है. स्काईमेट वेदर के मुताबिक 6 से 7 फरवरी के बाद से उत्तर राजस्थान में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 10 फरवरी तक कई स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचा है.

समय से पहले गर्मी

उत्तर राजस्थान में फरवरी की शुरुआती गर्मी ने दस्तक दी है. तापमान के आंकड़ों में साफ झलक मिल रही है कि इस बार गर्मी जल्दी शुरू हो गई है. बीकानेर ने 9 फरवरी को 30.6°C दर्ज किया गया. इसके अगले दिन, 10 फरवरी को चूरू का पारा 30°C तक पहुंचा, जबकि पिलानी में उसी दिन अधिकतम तापमान 30.2°C रिकॉर्ड हुआ है.

इस बार तापमान सामान्य से कहीं ऊपर गया है. गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर राजस्थान में फरवरी में 30°C तक पहुंचना असामान्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह बढ़ोतरी देर से होती है. इस बार इतनी जल्दी पारा चढ़ना मौसम के लिहाज से खास माना जा रहा है.

तापमाने में तेज बढ़ोतरी की मुख्य वजह पिछले कुछ दिनों का लगातार सूखा मौसम, साफ आसमान और हल्की हवाएं रही हैं. बादल न होने से दिन में धूप तीखी रही है और कमजोर हवाओं के कारण वायुमंडलीय मिश्रण कम हुआ, जिससे पारा तेजी से ऊपर चढ़ा है.

अब आगे हवाओं की रफ्तार बढ़ने की संभावना है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से आने वाली उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं असर दिखा सकती हैं, जिससे अधिकतम तापमान फिर से 30°C से नीचे आ सकता है. हालांकि यह राहत ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है. अनुमान है कि मध्य फरवरी में तापमान सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा, जो उत्तर राजस्थान में गर्मी का कहर बढ़ा सकता है.

