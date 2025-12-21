दिल्ली के आसमान में छाई स्मॉग की मोटी चादर, कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विषैले स्मॉग का मोटी चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर दर्ज किया गया है जो 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में आता है. इससे शहर के निवासियों, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वास संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया है.
CPCB के मुताबिक, 24 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 19 स्टेशनों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया है. CPCB के आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह चांदनी चौक दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जहां AQI 455 दर्ज किया गया. वजीरपुर में 449, बवाना में 446 और जहांगीरपुरी व रोहिणी में 444 दर्ज किया गया है. आनंद विहार में भी हवा की स्थिति 438 AQI के साथ बेहद चिंताजनक है. अशोक विहार और मुंडका जैसे क्षेत्रों में भी प्रदूषण का ग्राफ 430 के ऊपर बना हुआ है. इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुबह की सैर अब खतरनाक साबित हो रही है.
हालांकि, पूरी दिल्ली में प्रदूषण का कहर है, लेकिन कुछ इलाकों में आंकड़े तुलनात्मक रूप से कम हैं. आईजीआई एयरपोर्ट पर सबसे कम 336 AQI दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड में 359, अलीपुर में 380 और बुराड़ी में एक्यूआई का स्तर 386 दर्ज किया गया है. वहीं, आरके पुरम में ये आंकड़ा 398 रहा. भले ही ये आंकड़े अन्य इलाकों से कम हों, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से ये भी 'बहुत खराब' की श्रेणी में ही आते हैं. विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.
सुबह 6 बजे प्रमुख इलाकों में AQI का स्तर