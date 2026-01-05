scorecardresearch
 
दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर हंगामा, मास्क पहनकर पहुंचे AAP विधायकों को मार्शल ने किया बाहर

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा. नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में विधायकों ने मास्क पहनकर प्रदर्शन किया और सरकार पर एक्यूआई डेटा में हेराफेरी का आरोप लगाया. वहीं, हंगामे के कारण विधायकों को सदन से मार्शल आउट कर दिया गया.

दिल्ली प्रदूषण को लेकर AAP विधायकों का प्रदर्शन. (Photo: ITG)
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में 'AAP' विधायकों ने मास्क लगाकर BJP सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. AAP ने दिल्ली सरकार पर ग्रेप की पाबंदियों को कड़ाई से लागू न करने और एक्यूआई के आंकड़े मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया. आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है और बीजेपी की चार-इंजन सरकार प्रदूषण का समाधान करने के बजाए आंकड़े बदल रही है. 

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और AAP विधायक आतिशी ने प्रदूर्शन के दौरान कहा, 'दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है. पिछले चार महीने से दिल्ली वाले जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं. बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों के वार्ड भरे पड़े हैं. एम्स जैसे बड़े अस्पताल कह रहे हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन भाजपा की चार-इंजन सरकार ग्रेप को कड़ाई से लागू नहीं कर रही और एक्यूआई के आंकड़े मैनिपुलेट करने में लगी है.'

क्या प्रतिनिधि मास्क नहीं पहन सकते?

उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदूषण के मुद्दे पर काम करना तो दूर, चर्चा करने को भी तैयार नहीं है. आज हमें विधानसभा से इसलिए निकाला गया, क्योंकि हम मास्क पहनकर अंदर गए थे. दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार है और ऐसे में दिल्ली के प्रतिनिधि विधानसभा में मास्क भी नहीं पहन सकते? 

आतिशी ने कहा कि ये शर्म की बात है कि दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार एक्यूआई मॉनिटर्स पर पानी छिड़कने के अलावा कुछ नहीं करेगी.

उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 साल में इस बार दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ है. पंजाब में पराली जलने का बहाना भी अब खत्म हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार का डेटा बता रहा है कि वहां पराली नहीं जल रही. फिर ये प्रदूषण कहां से आ रहा है? दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं होगा. प्रदूषण पर जुमलेबाजी नहीं, ठोस और तुरंत कार्रवाई चाहिए. दिल्लीवालों की हर सांस की लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक पूरी ताक़त से लड़ते रहेंगे.

हमें निकाला बाहर

'AAP' विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने कहा कि आज एलजी का अभिभाषण था. पहले एलजी ने दावा किया था कि उनके पास एक शानदार आइडिया है, जिससे 80 फीसद प्रदूषण कम हो सकता है. हम उनसे पूछना चाहते थे कि वह आइडिया क्या हुआ? क्या भाजपा सरकार उनकी नहीं सुन रही या वह झूठ था? लेकिन जैसे ही मैं सवाल उठाने खड़ा हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे मार्शल आउट करा दिया. हमें वॉकआउट नहीं करना पड़ा, हमें बाहर निकाला गया.

CAG रिपोर्ट पर तंज

संजीव झा ने सीएजी रिपोर्ट पर भी तंज कसा और कहा कि वह भाजपा सरकार के नकारापन का पुलिंदा है, अगर 10 महीने में काम किया होता तो प्रदूषण कम करने, यमुना साफ करने या वादे पूरे करने की बात करते. लेकिन ये झूठे वादों से वोट लेकर अब राजनीति कर रहे हैं.

विधायक गोपाल राय ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदूषण नियंत्रण में पूरी तरह फेल हो गई है. दिल्ली के लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं. सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए. जब तक चर्चा नहीं होगी, 'AAP' ये मांग मजबूती से उठाती रहेगी.

'रहने लायक नहीं है दिल्ली'

विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली की हवा दमघोंटू हो चुकी है. बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, अस्पतालों में लाइनें लगी हैं और दवाइयां नहीं मिल रहीं. भाजपा सरकार केवल डेटा छुपाने और विपक्ष के मास्क हटवाने में व्यस्त है. मास्क हटाने या डेटा चोरी करने से प्रदूषण कम नहीं होगा. मुख्यमंत्री को गंभीरता से काम करना चाहिए. 

उन्होंने ये भी कहा कि आज हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं- दिल्ली रहने लायक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री केवल डेटा छुपाने और विपक्ष का मास्क हटवाने में व्यस्त हैं. उन्हें गंभीरता से काम करना चाहिए, दिल्ली की जनता के मुद्दों पर काम करना चाहिए और इस प्रदूषण को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए.

