18 फरवरी को होगी दिल्ली-NCR में बारिश! 17 को पंजाब-हरियाणा में अलर्ट... बदलने वाला है कई राज्यों का मौसम

फरवरी में एक बार फिर देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 17 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. पहाड़ी राज्यों में भी आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है.

IMD के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 17 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है. वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 से 18 फरवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पहाड़ों पर ठंडक और बढ़ सकती है. मौसम विभाग ने मेघालय और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है.

दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम करवट ले सकता है. मौसम पूर्वानूमान ऐजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, 18 फरवरी 2026 को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं.

आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में फरवरी के मध्य में मौसम का मिजाज दिलचस्प रहने वाला है. 13 फरवरी 2026 को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय धुंध देखने को मिलेगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 26°C से 28°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C तक ज्यादा रहेगा.



14 फरवरी 2026 को दिल्ली में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा, हालांकि सुबह धुंध का असर जारी रहेगा. इस दिन अधिकतम तापमान 27°C से 29°C और न्यूनतम तापमान 11°C से 13°C के बीच रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C तक अधिक रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा 3.1°C से 5.0°C तक ऊपर जा सकता है.

