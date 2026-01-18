Dense Fog Alert: कल दिल्ली-NCR दिखेगा या नहीं? मौसम विभाग ने दिया ये अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय आज घना कोहरा छाया रहा. कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई. 18 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में रात को भी धुंध छाई रहेगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 जनवरी 2026 को भी दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छा सकता है.

IMD ने जानकारी दी है कि 19 जनवरी को दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. सुबह के समय कई जगहों पर हल्का और कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहेगा. इससे सुबह के समय विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 7°C से 9°C के बीच रह सकता है.

पिछले 24 घंटों में दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में घने कोहरे का असर देखा गया है. पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और बिहार में घना कोहरा छाया रहा. कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने यातायात पर असर डाला है.

दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ-साथ जहरीली हवा का भी असर जारी है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 के करीब दर्ज किया गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार आनंद विहार में AQI 474, अशोक विहार में AQI 477 और चांदनी चौक में 467 दर्ज किया गया है. राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हवा रविवार सुबह से ही जहरीली बनी हुई है.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान में लगभग 1-2°C और अधिकतम तापमान में करीब 1-3°C की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से कम भी रहा है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 1 से 4°C दर्ज किया गया है. जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पश्चिम पंजाब और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर तापमान 5 से 9°C के बीच रहा है.

