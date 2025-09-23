scorecardresearch
 

दिल्ली में मिलावटी कुटू का आटा खाने से बीमार हुए लोग, सरकार ने जांच के लिए बनाई टीम

दिल्ली के जहांगीरपुरी, समयपुर बादली, स्वरूप नगर और भलस्वा डेयरी में कुटू के आटे से बने पकवान खाने के कारण कई लोग बीमार पड़ गए हैं. अब इस मामले की जांच करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने एक विशेष टीम का गठन किया है.

दिल्ली में जांच टीम लगातार सैंपल कलेक्शन में जुटी (Photo: PTI)
दिल्ली में जांच टीम लगातार सैंपल कलेक्शन में जुटी (Photo: PTI)

दिल्ली में कुटू के आटे से फ़ूड पॉइज़निंग के मामले में रेखा गुप्ता सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं. मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन हुआ है. यह टीम घर-घर जाकर जांच और सैंपल कलेक्शन कर रही है. जहांगीरपुरी और भलस्वा इलाके की दुकानों से सैंपल लिए गए हैं. प्रभावित लोगों से जुड़ी दुकानों और आसपास की जांच भी जारी है. 

मंगलवार सुबह दिल्ली के जहांगीरपुरी, समयपुर बादली, स्वरूप नगर, भलस्वा डेयरी और आसपास के इलाकों से ऐसे मामले सामने आए कि कुटू के आटे से बने पकवान खाने के बाद बीमार पड़ गए. जिनके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. लोगों को उल्टी, दस्त और चक्कर जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ा. 

पीड़ित मरीजों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं रहीं. अधिकांश की हालत स्थिर बताई गई है. 

जैसे ही मामला की सूचना पुलिस को क़रीब सुबह छह बजे मिली, पुलिस एक्टिव हो गई. पुलिस ने इसकी जानकारी तुरंत ही खाद्य विभाग को दी. 

फ़ूड पॉइज़निंग मामले में AAP का  दिल्ली सरकार पर हमला

लोकल दुकानदारों और निवासियों को सतर्क किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है.

फ़ूड पॉइज़निंग मामले में AAP का  दिल्ली सरकार पर हमला

फ़ूड पॉइज़निंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है. दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी की सरकार में हिंदू ज्यादा खतरे में हैं. सैकड़ों सनातनी हिंदू मिलावटी आटा खाने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए, जहां जहां दवाइयां तक उपलब्ध नहीं हैं.

